Per il Real San Filippo è sfida playoff contro il Roccaguelfonia

E' tempo di sfida playoff per il Real San Filippo che nella giornata di domani, presso il Gescal Stadium ospista il Roccaguelfonia, altro match tutto peloritano dopo quello che ha visto i ragazzi di mister Bagnato, la scorsa settimana, impegnati contro il Cus Unime. Un match che promette spettacolo anche perchè la lotta per entrare nei playoff si è ridotta a tre compagini,G.S.Don Peppino Cutropia, real San Filippo appunto e Atletico Aldisio.

Partita dunque da non sbagliare per i peloritani che, come fa sapere il Diretore Sportivo Metallo, si è rinforzata grazie agli arrivi di Andronico (mediano) e Crispo (terzino) e crede di aver colmato anche alcune delle lacune che, nelle scorse partite, si sono registrate specie in fase difensiva.

Parola adesso al campo sperando che la compagine peloritana conquisti l'intera posta in palio per rilanciarsi in classifica e non perdere terreno dalla zona playoff.