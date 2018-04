Si recupererà martedì il derby tra Costa d'Orlando e Barcellona

La Costa d'Orlando, mediante un comunicato diramato nel pomeriggio di ieri, ha reso nota la data in cui si disputerà il derby contro Barcellona. La gara valevole per la ventisettesima giornata, si dispuiterà giorno 10 presso il il “PalAlberti” di Barcellona Pozzo. L’incontro, precedentemente previsto per domenica 25 marzo, era stato sospeso a causa della copiosa pioggia che si era abbattuta sul comprensorio tirrenico creando delle infiltrazioni sul pallazzetto dello sport che ha reso scivoloso il campo di gioco.

Dopo svariati sopralluoghi, constatata l’impossibilità di disputare la partita per non mettere a rischio l’incolumità degli atleti, gli arbitri avevano deciso di sospendere la gara.