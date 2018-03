All’American Bar c’è sempre un buon motivo per andare

Prendere in gestione l’American Bar di via Tommaso Cannizzaro a Messina e consolidare la sua posizione di mercato non era una sfida semplice ma a distanza di poco tempo si può dire che Santino Cinturino ce l’abbia fatta. L’imprenditore sapeva di intraprendere un'avventura che, pur facendo leva su tante certezze andava, tuttavia, affrontata con una buona dose di innovazione. E così ha deciso di attuare una strategia che da un lato puntava a rafforzare il tradizionale assetto operativo dell’American Bar e dall’altro tendeva a renderlo sempre più vicino alle esigenze di qualità e cortesia richieste da una clientela attenta ed esigente. E si può senz’altro dire che Santino Cinturino sia pienamente riuscito nel suo intento. D’altra parte l’imprenditore aveva un’importante esperienza nel campo della commercializzazione di materie prime alimentari e quando ha deciso di cambiare mestiere passando, per così dire, dall’altra parte della barricata sapeva come muoversi.



In una location molto curata e raffinata, la mattina è possibile gustare delle colazioni tradizionali con i prodotti realizzati dal pasticcere del locale di Via Tommaso Cannizzaro. L’alternativa, soprattutto adesso che sta prendendo il via la bella stagione, sono le granite messinesi accompagnate dalle brioches anch’esse realizzate in house.



Si prosegue con la pausa pranzo che offre tutta una serie di proposte culinarie realizzate con materie prime di qualità e con una grande attenzione ai gusti dei numerosi clienti. Vengono servite specialità mediterranee, con piatti caldi e freddi e le prelibatezze della griglia, con carni e verdure da accompagnare con insalate. La varietà di assaggini caldi sempre diversi compone un pasto che corrisponde ad una ricercata degustazione.



Nell'arco dell’intera giornata è possibile trascorrere del tempo con gli amici sia ai tavolini all'interno del locale che nell’area esterna ampia e ombreggiata. Si potranno gustare gustosi aperitivi rinforzati, oppure thè e cioccolate calde con i dolcini della pasticceria.



Con varie postazioni distribuite nelle sale c’è la possibilità di festeggiare in tranquillità eventi speciali con amici e parenti



La gentilezza e la professionalità dei ragazzi e delle ragazze che servono ai tavoli e dei banconisti sono un vero e proprio valore aggiunto e un grande punto di forza di una squadra molto affiatata.



Per la Pasqua all’American Bar è sontuosa l’offerta di Uova di cioccolato di qualità e delle tradizionali “cuddure”. Nel rispetto della tradizione non poteva mancare l’Agnello Pasquale che viene proposto con diverse varianti, tra le quali segnaliamo la versione gelato e quella cedrata. Non si può fare a meno di assaggiare, poi, la magnifica pastiera e, novità assoluta, la Colombata, una pignolata a forma di colomba.



Tutte le domeniche, poi, è possibile scegliere tra un vasto assortimento di dolci. Peraltro, è possibile ordinare per telefono le paste che poi verranno consegnate a domicilio in aree limitrofe al locale.



L’American Bar si può, insomma, definire un locale a tutto tondo in cui è piacevole incontrarsi e godere con grande soddisfazione dei piaceri del palato.