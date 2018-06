Come iniziare a giocare online?

Hai appena scoperto il mondo dei casinò online, vuoi tuffarti subito nel gioco e non vedi l’ora di provare l’ebbrezza della vincita del jackpot milionario. Ti immagini già sul tuo Yacht personale circondato da champagne e bella gente. Riesco a vedere il simbolo dell’Euro €€€ che luccica nei tuoi occhi. Aspetta però, questo non è proprio lo stato d’animo giusto per chi non ha mai giocato online prima d’ora!

Iniziare a giocare è semplice e ci sono diverse possibilità di partecipare senza correre rischi. Ad esempio, prova i giochi gratuitamente prima di scommettere soldi veri. La maggior parte dei siti di casinò ti offre la possibilità di giocare “Play Money” (Crediti Gratuiti) per familiarizzare con il tuo gioco preferito prima di giocare sul serio.

Ricorda però, giocare con Play Money significa che non avrai possibilità di vincere sul serio. Non disperare , ci sono altre opzioni disponibili a tua disposizione: i bonus gratis.

I bonus gratis sono offerti dai casinò online ai giocatori che non vogliono effettuare un versamento immediatamente. Avrai sicuramente sentito parlare di bonus di benvenuto. Ecco, bonus gratis e bonus di benvenuto sono due facce della stessa medaglia. Beh, due facce della stessa moneta in questo caso specifico.

Una volta che hai aperto un conto al casinò prescelto, il casinò ti regalerà dei soldi gratis. A seconda del casinò online questo può essere elargito in soldi veri oppure nella forma di girate gratis.

Come funzionano i bonus?

Come accennato, ci sono diversi bonus disponibili. Hai la possibilità di ottenere un bonus in denaro direttamente sul tuo conto del casinò oppure delle giocate giocate gratis. A volte puoi ottenere entrambe le cose (bonus + girate gratis).

Certo, ottenere dei soldi gratis è sempre un piacere ma ci sono delle regole e condizioni da rispettare. Ricorda, per ogni bonus c’è un requisito di scommessa.

Cosa sono i requisiti di scommessa?

I requisiti di scommessa, in poche parole, rappresentano le volte che devi giocare il bonus prima di poter ritirare le vincite.

Esempio. Se ricevi un bonus di 100€ e il requisito di scomesssa è 20X, questo vuol dire che devi giocare 2000€ prima di poter ritirare la somma. A volte, i requisiti potrebbero comprendere la somma che hai versato sul conto. Per questo il Prof. si raccomanda di leggere i termini e condizioni accuratamente prima di versare nel tuo conto gioco.

Come scegliere il bonus più adatto a te?

Per approfittare di tutti i bonus disponibili, scegli il bonus in base alla somma che pensi di depositare. Esempio, vuoi scommettere 50€? In questo caso cerca un casinò con bonus del 100% fino a 50€. Se decidi di aprire un conto con un casinò che offre fino a 1000€ e puoi solo depositare 50€ potresti pentirtene in futuro.

Perchè? Visto che puoi solo utilizzare il bonus sul deposito una sola volta, questo significherebbe lasciare 950€ sul tavolo. Ok, la somma da versare è importante ma ci sono anche altri aspetti da calcolare.

Requisiti di scommessa

Metodi di Deposito

Selezione Giochi

Sicurezza e Reputazione del Casinò.

Ci fermiamo qui per ora. Per ulteriori informazioni su Come scegliere il Casinò Online più adatto alle tue esigenze, visita Casino-Professor.com. Il Prof.ti aspetta con il caffè in mano.