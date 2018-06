Decreto dignità, come 5 stelle e Lega combattono il gioco d’azzardo

Nell’ultimo periodo la Lega di Matteo Salvini con la questione immigrazione la sta facendo da protagonista sul palco delle scene politiche e il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio prova a riprendere la scena, puntando su un tema caldissimo in Italia: la ludopatia e la lotta al gioco d’azzardo. E in un periodo in cui si è ribadito che il Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) è una patologia vera e propria che conta migliaia e migliaia di malati, la mossa pare essere vincente.

Di Maio parla di questo tema affiancandolo ad altri temi sociali di forte impatto, come i provvedimenti per la precarietà, la volontà di ridurre la presa sui lavoratori e sulle aziende italiane, parlando di eliminazione di spesometri, redditometri, della delocalizzazione dei bonus statali etc. Tutto questo rientrerebbe in quello che lui, e tutti ormai, definiscono “decreto dignità”, che ha presentato di recente a un’intervista radio.

Anche le società dell’azzardo sono per il “decreto dignità”

Il quarto punto di questa manovra di Governo gialloverde, chiamata come detto “decreto dignità” presentata dal neo-Ministro Luigi Di Maio, ha lo scopo di tendere una mano ai cittadini ed intervenire nel sociale, facendo iniziare da lì la ripresa dell’Italia. Secondo Di Maio il gioco d’azzardo oggi problema dilagante sta minando le basi solide della società, attentando a categorie come minori e padri di famiglia.

Questa riforma, a differenza di quanto alcuni possano pensare, oggi trova anche il benestare delle stesse società di gioco italiane che si dichiarano direttamente interessate al problema. Di fronte ai tanti casi di ludopatia, infatti, esse vedono infangato un settore di intrattenimento il cui obiettivo non è di certo quello di rovinare le persone. La regolarizzazione, quindi, è fortemente voluta anche dalle principali società di casinò e casinò online che, va ricordato, pagano allo Stato fior fiore di imposte.

Le società che operano sul web in particolare riportano, spesso e volentieri, sui propri portali di gioco tutte le raccomandazioni ai giocatori per un gioco responsabile, anticipando così alcune mosse su cui vedremo intervenire il nuovo Governo Conte. Basta guardare, per esempio, il sito di www.slotgallinaonline.it per trovare quanto detto, nonché le percentuali di vincita talvolta sfavorevoli gioco per gioco.

I gialloverdi e la lotta al gioco d’azzardo

I provvedimenti di cui parla Di Maio, in rappresentanza del Governo gialloverde, sono i seguenti:

divieto della sponsorizzazione e delle pubblicità che spingono al gioco d’azzardo,

tracciabilità di tutte le transazioni finanziarie,

emissione di tessere personali per coloro che intendono giocare (adulti consenzienti),

allontanamento delle sale da gioco e degli apparecchi per lo stesso da aree sensibili e luoghi di agglomerazione giovanile,

stretto controllo costante da parte delle autorità competenti della regolarità dei giochi, anche per eliminare la delinquenza che si trova spesso nascosta dietro a questo settore,

numero massimo di puntate/investimenti nell’azzardo.

Sui siti web dei casinò online possono giocare solamente adulti, a cui vengono dati un nome utente e una password segreta, e solo per un numero massimo di puntate. Le transazioni finanziarie sono tutte tracciate e costantemente tutto si svolge regolarmente sotto l’occhio vigile delle autorità dell’aams. Parte dei provvedimenti che il nuovo Governo intende prendere, insomma, sono già una realtà nel gambling online.