F 3 Motors. Domani il lancio ufficiale della nuova classe A

Grande attesa per il lancio ufficiale della Nuova Classe A, finalmente disponibile in tutte le concessionarie Mercedes Benz da Sabato 12 Maggio. Un evento speciale per F3 Motors, concessionaria ufficiale Mercedes Benz per Messina e Reggio Calabria, in occasione del quale, nella sede di via Oreto, è stata preparata un’accoglienza d’eccezione per tutti gli ospiti, appassionati e curiosi, che vorranno visitare gli showroom nelle giornate di sabato e domenica 12 e 13 Maggio, per essere i primi a conoscerla. Conoscerla sì, perché Nuova Classe A non è una semplice automobile, ma è molto di più.

Con il suo Mercedes-Benz User Experiece (MBUX), il nuovo infotainment che la Casa della Stella ha presentato al Ces 2018 di Las Vegas, Nuova Classe A si candida a essere il sistema più potente e versatile del mercato, con un’interfaccia uomo-macchina completamente inedita. Prodigiosamente tecnologica ma al contempo incredibilmente semplice, perché basta chiamarla dicendo “Hey Mercedes” e, con un’interfaccia intuitiva e precisa, a qualsiasi domanda (diretta o indiretta) MBUX risponde in tempi e con affermazioni naturali e logiche, consentendo di colloquiare direttamente con l’auto, ad esempio per regolare la temperatura interna , per scegliere un brano musicale o cercare un ristorante, grazie alla collaborazione con Yelp e Tripadvisor, o ancora per attivare le luci soffuse ‘ambient’, personalizzabili in dodici colori e cinque livelli di intensità. Una vera e propria intelligenza artificiale, che sarà possibile testare e conoscere da vicino durante il week end di lancio, attraverso una serie di esperienze digitali e reali che Mercedes Benz ha organizzato per tutti.

E per i più impazienti è già disponibile un “assaggio”: visitando infatti la piattaforma www.justlikeyou.it è possibile da subito ottenere con pochi passaggi un originalissimo autoritratto, realizzato da una reale Artificial Intelligence, che potrà essere ritirato direttamente nella concessionaria ufficiale Mercedes Benz prescelta, durante i giorni di lancio. #Justlikeyou è già virale sui social network, Classe A è già una star fra le stelle di casa Mercedes ed F3 Motors è impaziente di presentarla ai suoi clienti e a tutti coloro che vorranno toccare con mano la pioniera della Nuova Generazione Mercedes Benz.