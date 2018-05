Fiat Panda domina ancora la classifica delle auto più vendute in Italia

Gli italiani continuano ad amare le automobili: un mezzo di locomozione ritenuto, non a torto, indispensabile per la mobilità cittadina e non solo. Nello sconfinato mare di auto che circolano presso le nostre strade, sono diversi i modelli che dimostrano una particolare predilezione: in cima alle classifiche, ancora una volta, troviamo la Fiat Panda. Si tratta del modello preferito dagli automobilisti del nostro Paese, con dati di vendita davvero eccezionali e al momento ineguagliabili. Oggi, dunque, parleremo dell’immortale Panda e vedremo quali competitor le si avvicinano di più, nella classifica delle auto più vendute.

Fiat Panda: i dati di vendita sull’auto numero 1 in Italia

La Fiat Panda continua a conquistare i cuori degli italiani e delle strade della Penisola: secondo i dati delle indagini di settore, infatti, il 2018 non ha fatto altro che confermare questa situazione. Stando ai numeri, quelli che riguardano la Panda sono davvero degni di nota: ad aprile di quest’anno, infatti, sono stati venduti quasi 9.000 esemplari (nello specifico 8.827 unità). Dati che non sono riusciti a pareggiare quelli registrati ad aprile 2017 (più di 11.000 unità vendute), ma che comunque testimoniano il continuo successo di questo modello. Un successo sottolineato anche dalla quota di mercato detenuta dalla Fiat Panda, pari al 32%.

Il successo della Panda: il ruolo di internet

Il merito di questo successo è senza ombra di dubbio della Panda stessa, una vettura ideale per gli spostamenti cittadini. Di contro, le strade “fisiche” non sono le uniche ad aver premiato questa vettura: anche le infinite vie della rete hanno avuto il loro peso. Il digitale ha infatti contribuito all’aumento delle vendite di auto in generale, perché è riuscito a mettere in contatto domanda e offerta direttamente sul web. Un esempio di ciò è dato da siti come automobile.it, che vantano un’intera sezione dedicata alle Fiat in vendita in tutta Italia. Qui è anche possibile filtrare le varie zone del paese, confrontando anche i prezzi: in sintesi, risulta davvero facile trovare una vettura e comprarla a prezzi concorrenziali.

La classifica delle auto più vendute in Italia

Oltre al dominio territoriale della Panda, troviamo altre auto che hanno saputo dire la loro: nella classifica delle auto più vendute in Italia troviamo anche le Jeep, che hanno collezionato un +124% in termini di vendite. La FCA ha poi piazzato un altro colpo grazie all’Alfa Romeo, con un +11% rispetto allo scorso anno. Fra le protagoniste del mercato automotive troviamo anche la tedesca Volkswagen, in terza posizione per merito della Polo, con un +23% in termini di vendite. Quali sono i modelli di auto più venduti in Italia? La Fiat 500 e la 500X svettano come sempre in cima alle classifiche, seguite dalla Lancia Ypsilon, anch’essa un’abitudinaria delle zone alte.