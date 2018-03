Giochi e vincite: quali sono le percentuali

In gergo tecnico vengono chiamate percentuali di vincita e si riferiscono alle probabilità effettive cui va incontro chi si appresta a giocare d’azzardo. Al riguardo ci si chiede spesso quali siano i giochi d’azzardo con maggiori probabilità di vincita e fermo restando che una risposta definitiva risulta piuttosto complicata, si può provare a fornire qualche dato.

Ad esempio non tutti sanno che tra i giochi con più probabilità (che non vuol dire avere garanzia di vincita) ci sono Roulette, Blackjack, dadi, gratta e vinci, slot machine; viceversa tra quelli a bassa probabilità di vincita di denaro troviamo lotterie come Superenalotto, che garantiscono bottini da record ma la cui percentuale di successo è pari sostanzialmente ad una goccia nel mare.

In realtà, i giochi che hanno percentuali di vincita più alte sono quelli di casino come la roulette la cui percentuale si aggira intorno al 96%. Le cifre vinte non sono mai da capogiro perchè, ovviamente, più è alta la probabilità di vincita e minore sarà il budget potenziale che si può sperare di portare a casa. Nei casino online è comunque possibile visualizzare la percentuale di vincita grazie alla apposita pagina che per legge deve essere aggiornata mensilmente.

Proprio per tornare al caso del Superenalotto, lotteria a premi gestita dalla Sisal, è rimasto impresso nelle menti dei cittadini di Messina la vincita che si è registrata qui sul territorio poche settimane fa, a ridosso del Natale: una vincita milionaria realizzata con una giocata di appena 3 euro. Più nel dettaglio sabato 23 dicembre sono stati assegnati 20 premi da 1 milione di euro ciascuno; a incassare uno di questi era stato proprio un cittadino di Messina con una schedina da 3 euro giocata presso il Punto di Vendita Sisal di Via Garibaldi.

Si tratta di episodi ovviamente rari, sporadici, sui quali non si può andare a creare un precedente; lotterie le cui probabilità di vincita sono infinitamente circoscritte. Non a caso quasi il 60% del mercato del gioco d’azzardo italiano è orientato verso apparecchi come slot machine e video lottery, che possono garantire una maggiore percentuale di vincite immediate anche di cifre basse.

Da segnalare al riguardo che in Italia nel 2012 è stato introdotto un decreto, “Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica”, che sancisce l’obbligo per gli operatori di riportare in modo chiaro e visibile la percentuale di probabilità di vincita che il giocatore ha nel singolo gioco pubblicizzato. Un tentativo di fare maggiore chiarezza informando l’utente sulle reali possibilità di vincita prima che egli inizi a giocare.