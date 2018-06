Giovambattista Arrigo: Lettera aperta a commercianti, artigiani e cittadini

In questa campagna elettorale sento parlare del commercio cittadino e della soluzione alle sue criticità rappresentata dalle isole pedonali e centri commerciali naturali.

La mia esperienza diretta, in questi ultimi 5 anni, in rappresentanza di un gruppo di commercianti a favore della pedonalizzazione della via dei mille, mi obbliga a dare dei chiarimenti e rimuovere false illusioni ai commercianti e ai cittadini.

Le isole pedonali possono rappresentare un obiettivo per i cittadini a cui si offrono così luoghi di svago, incontro, socializzazione, ecc., ma rappresentano per i commercianti soltanto un primo step non sufficiente, da solo, a risolvere i problemi del commercio cittadino.

Con la mia candidatura al consiglio comunale di Messina vorrei portare a compimento un mio progetto composto da 4 step che insieme possono rappresentare un sostegno e portare alla modernizzazione del commercio tradizionale.

1) Analisi e studio di tutte le aree e microaree commerciali, compresi villaggi e periferie, per individuare quelle che potenzialmente possano affrontare le nuove sfide che l'economia impone;

2) Attraverso l'assessorato al commercio coordinare incontri, convegni e corsi di formazione e aggiornamento, con l'ausilio di specialisti e studiosi in materia ( anche dall'Università ), rivolti ai commercianti e artigiani al fine di dotarli delle necessarie competenze per affrontare un mercato che cambia;

3) Individuare, testare e quindi realizzare ampie aree pedonali ove compatibili con la crescita ecosostenibile della città;

4) Sviluppare e sostenere consorzi tra piccole imprese finalizzati a marketing territoriale e strategico insieme a consorzi e/o gruppi d'acquisto per dar forza al tessuto commerciale tradizionale.

Se uno solo dei 4 punti non funziona, l'intero progetto non funziona.

Il trucco ? Mettere la gente giusta al posto giusto.

Pertanto bisogna coinvolgere varie professionalità con competenze specifiche inerenti i singoli punti.

Tutto il resto sono "chiacchiere da bar" che rischiano soltanto di illudere tantissimi lavoratori autonomi che da troppi anni ormai subiscono una crisi senza fine e che porterà alla conclusione di questo "sterminio di massa" di una intera categoria professionale.

Grazie per l'attenzione.

Giovanbattista Arrigo, candidato al consiglio comunale di Messina nella lista del PD.