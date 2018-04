Gran finale di per la 1^ Edizione del "Comics and Game Fest"

Dopo il grande successo del primo fine settimana del Comics and Game Fest ci apprestiamo alle due giornate conclusive della manifestazione, Sabato 14 e Domenica 15 per un finale esplosivo.

Continua la mostra in esclusiva per la Sicilia dei Giganti Goldrake e Jeeg Robot, fino al 22 Aprile, per vederli e per scattare ancora selfie, inoltre ancvhe questo fine settimana ci saranno postazioni gioco GRATUITE quali: Area Gaming, Area Lego, Area Giochi da Tavolo, Area Retro Gaming, Area New Generation, Area Kinect e Area Escape Room.

Ma le attrazioni non sono finite, per l’occasione saranno ospiti d’onore I ragazzi dell’Associazione Culturale Attivamente di Lamezia Terme, difatti per l’occasione verrà allestito il corner “Omaggio a Carlo Rambaldi”, un angolo espositivo dedicato al Maestro tre volte vincitore del Premio Oscar per i migliori effetti speciali, in cui troverà posto una riproduzione a grandezza naturale di E.T. L’Extraterrestre realizzata da Angelo Grandinetti, presidente dell’associazione. L’omaggio a Carlo Rambaldi nasce dal desiderio di “far conoscere alle nuove generazioni, il grande lavoro svolto da Rambaldi quando ancora non esistevano gli effetti digitali”.

Inoltre al terzo piano verrà allestita, per il gran finale, una mostra di Star Wars, o Guerre Stellari come era conosciuta in Italia, è una delle saghe cinematografie e non più famosa di sempre, grazie alla collaborazione di Sebastiano Runci cercheremo di portare questa galassia lontana lontana più “vicina”.

Saranno in esposizione i costumi dell’Imperatore Palpatine (Il Ritorno delle Jedi), Darth Vader (L’Impero Colpisce Ancora) ed inoltre Elmi fedelmente ricostruiti e set costruzioni LEGO che abbracciano tutti i film della saga e anche le serie animate; inoltre non mancheranno libri pregiati che mostrano splendide foto dei costumi e accessori utilizzati nei film e scansioni dei “blueprint” originali utilizzati nei teatri di posa per costruire le scenografie.

Non mancheranno le aree mercato (ancora più ricche), mostre e gare Cosplay oltre alla possibilità, per tutti gli appassionati di acquistare fumetti e sfruttare le tante altre attività legate alla cultura nerd e geek.

Potrete riammirare anche le 3 mostre espositive che comprendono oggetti di scena di Ritorno al Futuro, Tavole originali americane e oggetti legati al collezionismo di Batman. Presenti alla manifestazione diversi autori e disegnatori tra i quali Umberto Giampà, Dick & Cock, Niwaen e Upper Comics.

