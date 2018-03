Helen Doron English, metodo innovativo per imparare l'inglese sin da bambini

Helen Doron English è un metodo innovativo per l'acquisizione della lingua inglese già dai 3 mesi. Sfruttando la naturale predisposizione del bambino all'apprendimento, propone percorsi di lingua fino all'età di 19 anni con una metodologia comprovata che si focalizza sulla comunicazione, la grammatica e la fonetica in maniera spontanea e divertente. Le insegnanti Helen Doron sono certificate e conoscono il metodo così da portare ogni studente al massimo della comprensione e produzione linguistica in linea con la sua età.

All'interno della struttura HD, che conta learning centre in 35 Paesi nel mondo, è sempre importante veicolare l'uso dell'inglese in modi diversi e stimolanti. Ogni età viene considerata nella sua specificità. Gli adolescenti di oggi utilizzano con frequenza e spontaneità le nuove tecnologie, tanto da diventarne esperti in poche mosse. HD è cosciente della passione degli adolescenti per la tecnologia, per questo sviluppa costantemente app e supporti innovativi che arricchiscono l'offerta formativa dei corsi e l'esperienza di apprendimento degli studenti (ad esempio alcuni libri sono arricchiti dalla realtà aumentata che permette allo studente di animare il proprio libro sul tablet o lo smartphone).

HD Radio nasce come radio in streaming per gli studenti di ogni età che vogliono potenziare il proprio inglese. Le trasmissioni si possono seguire in streaming all'indirizzo helendoronradio.com E' una radio innovativa che alterna programmazioni musicali del momento a programmi con contenuti didattici legati alla conoscenza della lingua inglese. Si dimostra, inoltre, anche un valido supporto all'attività di insegnamento poiché attraverso una live chat gli studenti possono interagire (solo in inglese) con il presentatore e gli studenti collegati in quel momento.

"Il roadshow è una tappa importantissima. Un privilegio ed un onore poter ospitare nella realtà di Messina Sud il conduttore Richard con la sua diretta. I nostri studenti hanno partecipato attivamente alla diretta, chiacchierando con Richard Freedman (voce simbolo della HD radio), respirando un'aria di internazionalità e facendo esperienza di quanto il loro cammino nella lingua inglese sia prezioso e porti loro vantaggi. E' un forte momento di crescita per loro che già così giovani riescono, grazie ai corsi HD, ad interagire fluidamente usando l'inglese", dice la direttrice della scuola di Messina Sud, Valeria Gennaro. "Avere Richard nella nostra scuola è stato un orgoglio così come avergli mostrato e mostrargli un lato così bello, moderno e forte della città di Messina", continua ancora Valeria.

Helen Doron English è molto presente in città con tre learning centre situati nelle differenti zone da nord a sud. A nord, a Sant'Agata, in centro in zona Boccetta e a sud a Tremestieri, scuola che ha avuto l'onore di ospitare Richard e la Helen Doron Radio e di mettersi in gioco con i propri studenti e la propria manager, Valeria Gennaro, per dimostrare che l'inglese, se insegnato con il metodo giusto, è una lingua da amare che apre sbocchi futuri di successo. Al pomeriggio live, ha partecipato anche Anne Lynch, in qualità di master franchisor per la Sicilia, Reggio Calabria e Basilicata che ha elogiato gli studenti di Messina Sud complimentandosi per il loro livello di comprensione e produzione in inglese. Complimenti e congratulazioni anche da parte di Richard Freedman stesso che ha anche offerto ad alcuni studenti la possibilità di essere protagonisti di una rubrica dedicata agli adolescenti su Helen Doron Radio il prossimo anno scolastico. La direttrice del centro Valeria Gennaro ha accolto i numerosi partecipanti con attenzione e professionalità e non nasconde l'orgoglio per i suoi giovani studenti, che hanno portato alta la bandiera della scuola di Messina Sud e che si preparano a spiccare il volo grazie alla conoscenza della lingua inglese.

Messina Sud 090.622181

Messina Centro 090.2401286

Messina Nord 392. 9726215