Ivan Cutè candidato alla presidenza V circoscrizione: E' tempo di andare oltre

La passione per il suo quartiere, per la vita di comunità, l’ha avuta sin da bambino, da quando ha iniziato a frequentare l’oratorio di San Matteo, anni durante i quali ha appreso quello spirito salesiano di condivisione ed impegno concreto che hanno caratterizzato tutti i suoi passi successivi. E’ stato così che la passione per la politica, ad Ivan Cutè, candidato del centro destra alla presidenza della V circoscrizione è entrata nel Dna.

“E’ importante farsi portavoce dei bisogni della gente, ho fatto così sin dalle scuole, come rappresentante d’istituto e poi all’Università. E naturalmente con il mio impegno in politica. Questa candidatura mi onora e sento forte la responsabilità della fiducia che la coalizione ha riposto su di me”.

32 anni, Ivan Cutè è nato e cresciuto nel suo quartiere, del quale conosce ogni angolo, ogni bellezza nascosta, ogni criticità. E’ il fondatore dell’associazione Gea Universitas (che oggi vanta decine di consiglieri di dipartimento in tutto l’Ateneo ed un Senatore Accademico) ed è stato Consigliere d’amministrazione dell’Ateneo dapprima e successivamente Consigliere d’amministrazione Ersu portando la voce degli studenti nelle sedi delle decisioni e contribuendo alla stesura d’importanti riforme d’Ateneo.

Laureato in economia ha svolto Ricerche tematiche per la Commissione ambiente sanità pubblica e sicurezza alimentare istituita presso il Parlamento Europeo appassionandosi a problematiche di grande attualità ed alla ricerca sul campo.

“In questi anni abbiamo costruito un gruppo forte, unito dagli stessi valori e dalla voglia di migliorare la nostra città attraverso un impegno in prima persona. Mettiamo a disposizione la competenza che negli anni abbiamo acquisito, l’entusiasmo che non è mai venuto nonostante le tante difficoltà e l’amore per una terra che vogliamo sia quella nella quale le nostre generazioni e quelle successive abbiano la possibilità di restare”.

Le priorità del programma guardano tutte alla vivibilità ed alla qualità della vita perché, come ama dire: “In quartieri più belli si vive meglio. Non bastano le case popolari se non ci sono servizi, strade sicure, reti fognarie efficienti, diritto alla mobilità, spazi verdi, cura dei siti artistici, tutela della costa. E’ tempo di andare oltre…”

IL PROGRAMMA PER LA V CIRCOSCRIZIONE IN “PILLOLE”

1-NO AL DEGRADO, SI’ A RISANAMENTO E DECORO

In quartieri più belli si vive meglio

-sbloccare i cantieri fermi da 5 anni

-completare gli interventi di sbaraccamento

- riqualificazione del territorio

- più servizi e spazi sociali per la comunità

2-NON SOLO CASE: SERVIZI E INFRASTRUTTURE

Dai disagi alla migliore qualità della vita

-opere di urbanizzazione primaria e secondaria

-pulizia periodica dei torrenti e copertura parziale

- vivibilità e servizi per i residenti

- nuove vie di collegamento mare – monte

- minor carico di traffico su viali Giostra e Annunziata

- rifacimento dei manti stradali delle vie più importanti

- potenziamento delle reti fognarie sovraccariche

- interventi per la sicurezza delle vie dei Colli

3-VERDE PUBBLICO

Dall’incuria al decoro

-un parco pubblico nell’area di Giostra

-un parco pubblico nell’area dell’Annunziata

-realizzare il progetto del Parco “Magnolia” a Giostra

-riqualificazione del lungomare Belfiore

-cura del verde pubblico

-potatura e scerbatura periodiche

4-PIANO MANUTENZIONE URBANA

Dai provvedimenti tampone alla programmazione

--utilizzo dei fondi Tasi per:

manutenzione strade

rete fognante e acque pulite

pubblica illuminazione

per rete fognante e illuminazione

-assemblee itineranti per individuare priorità

-Piano manutenzione urbana

5-TURISMO

La V circoscrizione “Cabina di regia”

-promozione del Museo Regionale

-cabina di regia con operatori del settore

-collaborazione con Enti e associazioni per:

promuovere itinerari turistici

percorsi naturalistici

iniziative turistiche e culturali

-litorale accessibile e balneabile

-info point per turisti

-valorizzazione dei Forti San Jachiddu e Ogliastri

- percorsi montagna-mare:

dalla dorsale dei Peloritani alla spiaggia del Ringo

6- DECENTRAMENTO

La Circoscrizione al servizio dei cittadini

- potenziare le offerte erogate

-riqualificare il personale

-attuare il decentramento amministrativo

-migliorare la qualità dei servizi