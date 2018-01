Oggi apre Burger King alla Galleria Vittorio Emanuele

BURGER KING® apre le porte di un nuovo ristorante a Messina all’interno della Galleria Vittorio Emanuele.

Il nuovo punto vendita, che si sviluppa su una superficie di 600 mq, dispone di 84 posti a sedere interni, con ampie vetrate che si affacciano sulla galleria e sulle altre 112 sedute esterne, e del wi-fi gratuito per tutti i clienti.

La costruzione del nuovo ristorante è stata accompagnata da importanti opere di restauro alla volta e alla pavimentazione della galleria, gravemente danneggiata da un incendio nel 2015. Il patrimonio storico architettonico, dunque non è stato minimamente intaccato, ma anzi preservato come da volontà della società messinese FUD, titolare della licenza a marchio BURGER KING®.

All’interno del BURGER KING® lavoreranno 34 giovani messinesi, 30 nella crew e altre 4 con ruoli manageriali, un numero che aumenta e quasi raddoppia se si pensa all’indotto che ogni ristorante è in grado di creare.

“Abbiamo deciso di aprire a Messina perché crediamo nel nostro territorio e nel dare possibilità di crescita ai nostri giovani – ha detto Pierluigi D’Amore, presidente dell’azienda licenziataria del marchio BK -. In Sicilia il buon cibo e in particolar modo lo street–food sono di grande importanza come anche l’accoglienza calorosa che BURGER KING® riserva sempre ai suoi clienti”.

Il nuovo ristorante rappresenta dunque una nuova opportunità per provare anche a Messina le gustose proposte di BURGER KING®, che si distinguonoper la carne cotta rigorosamente alla griglia, per le verdure fresche provenienti da mercati locali che vengono tagliate più volte al giorno, e per ilsapore autentico e originale delle salse che accompagnano il panino o lo snack preferito.

Oggi dalle 17 in poi, il ristorante organizzerà una grande festa per festeggiare l’arrivo in città: artisti di strada, ballerini, animatori e giochi di magia per i bambini riempiranno la Galleria di musica e colore.

