Oggi Ds Automobiles e Italcar inaugurano il Ds Salon Messina

Sarà presentato oggi in anteprima alla stampa e ad una selezione di ospiti e da venerdì 29 giugno al pubblico il DS Salon Messina il nuovo concept di showroom di DS Automobiles dal nuovo ed avanguardistico design, che apre le porte a Pistunina.

“Il DS Salon che apre a Messina, al pari di quello delle principali città metropolitane italiane ed europee - commenta Francesco Calcara, DS Brand Director – rappresenta un’avanguardistica concezione di showroom: non più una concessionaria o un punto vendita bensì un luogo deputato all’incontro con il più recente stile DS, marchio che da sempre – si pensi soltanto alla DS storica del 1955 - ha cambiato i codici dell’industria e del design nel settore auto”.

Ed è proprio la sensibilità del territorio per quanto è stile e design che ha indotto il la società Italcar a volere, credere e ad investire in questo progetto.

“Il DS Salon è per concezione un luogo aperto a tutti – spiega Giuseppe Ioppolo del DS Salon Messina – un ambiente dove l’ospite o il visitatore potranno concretamente respirare l’essenza di un marchio nel significato più ampio: l’avanguardia stilistica e progettuale, la tecnologia più innovativa e il generale stimolo a immaginare costantemente il futuro dell’auto”.

Lo style concept del DS Salon si ispira alla perfezione poliedrica, proprio come quella della piramide di vetro nella piazza del Louvre, con il quale DS Automobiles ha stretto una partnership e si declina attraverso l’eccellenza sensoriale tradotta nei “cinque sensi”.



Presso il DS Salon Messina sarà anche possibile per tutti i visitatori osservare e provare la DS 7 CROSSBACK, un’eccellenza in termini di stile, design e innovazione tecnologica, oltre che di performance e sensazioni di guida.

Ispirato al meglio delle grandi maison di lusso d’oltralpe, il DS Salon Messina incarna il savoir-faire alla francese nel mondo dell’automotive attraverso i propri valori quali, l’avanguardia nel design, tecnologia avanzata, comfort dinamico, raffinatezza e cura nei dettagli.

Di origini parigine, nato nel 2014, il Marchio DS conserva i valori di innovazione ed eccellenza ereditati dalla DS del 1955. Tutto questo è sintetizzato nell’espressione spirit of avant-garde, firma istituzionale del Marchio DS.