Quali sono i nuovi trend per il gioco d’azzardo nel 2018

Il 2018 ha aperto i battenti con una attenzione particolare verso il gioco e tutto ciò che riguarda le attività videoludiche in generale.

Non è un caso che anche il cinema, già in questi primi mesi, abbia proposto pellicole direttamente o indirettamente ispirate a vicende che riguardano videogames e gioco d’azzardo. L’ultima uscita in particolare, quella dell’esordio del commediografo Aaron Sorkin, basata sulle memorie di Molly Bloom, ci mostra il profilo di una giovane donna intraprendente che dopo aver coltivato la possibilità di una carriera sportiva di tipo olimpionico, si getta a capofitto nel circuito del poker, arrivando a organizzare partite tra vip, politici e persone di malaffare.

Il tutto, come spesso accade a Hollywood è diventato il pretesto ideale per raccontare una storia di ascese vertiginose e cadute repentine, come sempre tematiche assai sfruttate e amate negli ambiti cinematografici. Così, quando si torna a trattare il tema degli arcade anni ottanta (come è normale che accada visto il successo del film di Steven Spielberg, Ready Player One, pellicola che mescola con sapienza elementi della cultura pop anni ottanta con la frenesia tipica del linguaggio dei videogiochi), capiamo bene come il tema del gioco sia centrale e caratteristico di questo avvio del 2018.

Tema e tempo che potrebbero essere congeniali anche per Jeff Minter, nome forse poco noto ai più, ma legato sicuramente a doppio filo con le tematiche che riguardano la programmazione e la diffusione di alcuni dei videogiochi più amati a cavallo tra gli anni ottanta e i primi novanta.

Così, se il mondo dei giochi vive una spettacolare Renaissance, bisogna anche riconoscere come il tema del gioco d’azzardo sia ancora una volta uno dei trend topic di maggiore impatto anche nel corso di questa stagione. I numeri parlano chiaro e denotano come il mercato europeo stia attraversando un ottimo momento, sia in ottica di programmazione, che di fatturato e di innovazione. Del resto, l’industria del gioco d’azzardo conosce bene i ritmi e gli schemi che vanno sfruttati a pieno e fino in fondo. Approfittando di un momento in cui il mercato del gioco d’azzardo di tipo fisico verte in una crisi evidente, il segmento del gioco online punta invece in direzione di innovazione tecnologica e di grandi possibilità date soprattutto dalla connettività e da un mercato sempre più aperto e liquido.

Così, mentre in Europa, Danimarca e Svizzera si dibatte e discute circa la possibilità di aprire o meno a siti di gioco esteri, il resto dei Paesi comunitari come Spagna, Francia e Italia, pensa a unire tutti i giocatori di poker e di casinò online in un’unica comunità virtuale di gioco condiviso. Il mercato, del resto, è stabilito dai numeri che sono sempre più crescenti da parte di nuove realtà emergenti nel settore del gambling. In un contesto dove la Voglia di Vincere giochi casinò online prende piede sempre più, per chi desidera trovare nelle sale da gioco digitali un momento di adrenalina e di divertimento. Non è un caso che i dati relativi al 2016-2018 indichino come il gioco d’azzardo sia sempre più praticato sia in Italia che in Europa. Oggi, in effetti, le offerte dei casinò online non mancano e il gioco è davvero a portata di mano, più che mai.