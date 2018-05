Le strategie per investire in borsa

Telecom: dopo la multa, andamento in Borsa altalenante: momento di investire?

Qualche mese fa Vodafone e Telecom Italia hanno dovuto incassare il colpo dell’Antitrust che ha multato le società per abuso di posizione dominante relativamente al mercato degli sms per le aziende. Le due avrebbero sostanzialmente abusato del loro potere nella comunicazione per l’invio massiccio di sms promozionali. In questo modo le due sono andate a interferire sul mercato al dettaglio degli sms. Questo è stato considerato dall’antitrust come una forma di discriminazione tecnica ed economica a spese dei concorrenti. La multa per Telecom ammonta a 3,7 milioni di euro, molti di più per Vodafone.

Telecom: quanto pesa la sanzione

Dopo la multa, arrivata a dicembre, Telecom si è comunque ripresa facendo ricavi importanti. Si parla infatti di 4,7miliardi di euro, che pur essendo meno rispetto al primo trimestre 2017 (-1,6%), per una differenza di 16milioni di euro rispetto al 2017.

A marzo 2018 Telecom aveva un indebitamento pari a 25,537 miliardi netti: importo decisamente maggiore rispetto a dicembre. Il motivo, secondo quanto comunicato, sarebbe da ricercare negli oneri operativi sostenuti nel trimestre per un importo di 95milioni, attribuibili all’accantonamento della sanzione pecuniaria per la mancata notifica di controllo da parte di Vivendi. Sanzione che comunque verrà presto contestata.

Nonostante tutto questo il parere di molti analisti sulle quotazioni della società è positivo, soprattutto per il mobile domestico (rispetto al fisso). Dopo il duro colpo di dicembre e grazie al primo trimestre comunque chiuso in positivo, l’azienda frena in generale la caduta dei suoi titoli che hanno subito qualche incertezza di fronte a un governo Lega/Movimento 5 Stelle ancora incerto. Le azioni quindi rimbalzano, ma la situazione sembra potersi riprendere.

Investire in Borsa: strategie

In un momento in cui le azioni sono a livelli minimi potrebbe essere il momento giusto di acquistare, soprattutto se sono quelle di un’azienda come Telecom Italia. Se nel 2017 le sue azioni hanno chiuso a dicembre con un -14%, è anche vero che quest’anno l’azienda ha raggiunto un’intesa sulle richieste del Governo sulla golden power e che probabilmente la situazione migliorerà. Sembra esserci, infatti, spazio per un approccio maggiormente flessibile relativamente alla sanzione. Ovviamente si deve aspettare, tuttavia, la definizione di governo per capire quello che succederà. Alla luce delle sue difficoltà però i titoli della compagnia oggi sono a basso prezzo e la stessa azienda tratta a sconto in cerca di sostegno.

Investire su Telecom o in qualunque altra azienda, significa tuttavia avere competenze elevate di trading. Valutare se i mercati siano efficienti o meno e, soprattutto, fare previsioni su situazioni particolari, da alcuni definite anomalie di mercato, comporta avere una certa esperienza. Questo perché in Borsa sì, di certo si può guadagnare e può capitare a tutti, ma è un percorso difficoltoso e pieno di insidie.

