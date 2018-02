Tomasz Golebiowski festeggia 50 anni di carriera con "Biancaneve e i 7 nani"

Con il balletto “Biancaneve e i sette nani” che sarà messo in scena, con il patrocinio del Comune di Messina, il 2 marzo alle ore 20:30 presso il Teatro Palacultura, l’EURODANZA 2000 festeggia i 50 anni di carriera di uno dei suoi fondatori.

Il balletto “Biancaneve e i sette nani” (a parlare è il noto coreografo Tomasz Golebiowski) è stato da me interamente ideato e coreografato riscuotendo ampi consensi dal pubblico e dalla stampa, la prima volta è stato nel 1975 con il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Cracovia e solo dopo una selezione sono stati aggiunti anche piccoli allievi delle varie scuole di danza a rappresentare i vari animaletti del bosco. Grazie al successo avuto con il debutto e la richiesta di repliche, Il Teatro lo ha inserito subito nel proprio repertorio replicandolo per ben 25 anni e rivolgendolo anche ad un pubblico composto da allievi di scuole statali con 6/7 repliche annuali.

Il mio successo con questo balletto è stato determinato dalla mia scelta nel rompere gli schemi standard del balletto classico. Vedere Biancaneve e i sette nani è come seguire un film, all’interno del quale tutte le varie parti sono intersecate tra loro senza pause o intervalli che vede Biancaneve sempre presente al centro della scena. Il libretto è registrato presso la ZAIKS polacca.

A Messina la prima volta lo realizzai con i miei allievi dell’Accademia Filarmonica presso il Teatro in Fiera e successivamente, quando con Ivana Villari fondammo l’Eurodanza, per altre 7 volte. L’ultima è stato il 6 e 7 novembre del 2013 rivolgendolo anche ad allievi delle scuole statali. Ritengo che sia giusto proporre questo tipo di balletto ad allievi di scuola affinchè si avvicinino sempre più alla cultura ed in particolar modo al nostro mondo della danza attraverso la fiaba. Questo tipo di lavoro, con Ivana, ormai sono 5 anni che lo facciamo e con grandi risultati.

Ad interpretare Biancaneve sarà Isabella La Corte mentre i nani saranno Chiara Lombardo (Dotto), Sofia Lombardo (Brontolo), Michela Scozzafava (Mammolo), Chiara Sgroi (Gongolo), Ludovica Franza (Eolo), Ingrid Babaran (Pisolo) e Olga Lombardo (Cucciolo). Sono molto soddisfatto per come sono riusciti ad entrare ognuno nel proprio personaggio, così come lo sono di tutto il corpo di ballo composto solo ed esclusivamente da tutti i corsi di danza classica dell’Eurodanza 2000.

Mentre scendevo qui a Messina, la segreteria della S.P.O.T. mi ha comunicato che 2 mie allievi dei corsi di coreografia hanno vinto prestigiosi premi: Cesary Borowik al “Grand Prix de Paris” si è classificato al secondo posto nella categoria “Show Dance” e Natalia Gap a Varsavia nell’edizione televisiva “You Can Dance” si è classificata anche lei seconda. Allora… quale miglior modo per festeggiare i miei 50 anni di carriera!