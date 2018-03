Visalli, Scordo e Romualdo, i campioni di poker sportivo dello Stretto

Arrivano da Messina e da Reggio Calabria alcuni dei più vincenti professionisti del poker sportivo italiano. Stiamo parlando di Gianfranco Visalli, originario di Monforte San Giorgio, del messinese Giuseppe Scordo e di Paolo “PabloPablo87” Romualdo di Reggio Calabria. 3 ragazzi che stanno portando il territorio dello Stretto agli onori delle cronache pokeristiche nazionali.

Gianfranco Visalli si approccia al poker nel 2008, anno in cui inizia a partecipare ai primi tornei online. Pochi mesi e scatta il colpo di fulmine. Visalli decide di trasferirsi a Londra per approfondire lo studio della disciplina e inizia a lavorare nei casinò come croupier. Quello londinese sarà un periodo di formazione importante per il messinese, che inizia a inanellare importanti vittorie con il nickname “Yellow281983” e raggiunge uno dei traguardi più ambiti per i grinder: la vittoria nel Main Event ICOOP nel 2013. Un risultato che permetterà a Visalli di dedicarsi al professionismo a tempo pieno e che gli farà coronare il sogno di partecipare alle WSOP di Las Vegas del 2014.

Non mancano i buoni risultati anche nei tornei live. Il messinese è molto attivo nel circuito EPT e negli ultimi anni ha ottenuto una vittoria e un terzo posto nel 2015 a Malta e un piazzamento a premi nel Main Event EPT del 2016, ancora una volta nella tappa maltese del tour europeo.

Rimaniamo a Messina per conoscere un altro fenomeno del poker sportivo. Stiamo parlando di Giuseppe Scordo, campione siciliano protagonista della prima edizione della “Casa degli Assi”, il celebre reality show dedicato al gioco. Dal reality a oggi, Scordo ha fatto molta strada ed è diventato un professionista a tutti gli effetti. Impegnato soprattutto nel poker online con il nickname “gscordo”, il messinese ha passato gli ultimi 3 anni a studiare la disciplina, affidandosi a campioni del calibro di Rocco Palumbo, Domenico Lando e Paolo Ciuffi. Un percorso di studio che gli ha permesso di specializzarsi negli Spin & Go di PokerStars e di vincere importanti tornei come l'UltraDeep delle SCOOP ad aprile 2017.

Un risultato che insieme alla vittoria nel Night On Stars di novembre 2016, al secondo posto nel Need For Speed Turbo di aprile 2017 e al recente terzo gradino del podio (dicembre 2017) nel Night On Stars KO, fanno di Scordo uno dei grinder più quotati dell'intero panorama nazionale.

Arriva da Reggio Calabria il terzo campione originario dello Stretto: Paolo “PabloPablo87” Romualdo. Romualdo si avvicina al Texas Hold'em nel 2011 tramite un amico. La scintilla è immediata e il futuro professionista inizia un periodo di studi e approfondimento della disciplina che lo porterà in breve tempo a raggiungere grandissimi risultati nell'online. Giocatore che fa della costanza e dell'applicazione costante i propri punti di forza, Romualdo ha conquistato nel corso degli anni un Sunday Warm-up, un terzo posto al Night On Stars e diversi piazzamenti a podio nei tornei serali organizzati da PokerStars. Il calabrese ha negli MTT il suo Main Game ma nel corso degli anni si è specializzato anche nei cash game e nei Sit&GO.

Nel 2016 Romualdo ha realizzato uno dei sogni di ogni professionista del poker sportivo: la partecipazione alle World Series of Poker di Las Vegas. Un'esperienza fantastica per il calabrese che non si è fermato e ha iniziato anche quest'anno all'insegna dei grandi risultati: per lui è appena arrivato un terzo posto nel Night On Stars del 6 gennaio 2018.