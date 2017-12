Anche quest’anno l’associazione “Gli Invisibili” si è resa protagonista di uno degli eventi natalizi più attesi, la consueta “Consegna dei doni di Natale”. La manifestazione si è svolta ieri a Piazza Cairoli. È in questa cornice che i grandi, ma soprattutto i più piccoli, hanno potuto respirare l’aria natalizia in una mattinata piena di musica, spettacoli e regali.

Grande è stata la partecipazione dei volontari, delle associazioni sportive, dei gruppi universitari e delle mamme che hanno lavorato senza sosta, con vero spirito natalizio, per incartare i numerosissimi regali ricevuti; quasi duemila sono stati i giocattoli donati per l’occasione e circa settanta le ore di lavoro dei volontari per selezionare e impacchettare i doni.

Come di consueto, Babbo Natale ha consegnato i regali ai bambini presenti in piazza, ansiosi di farsi fotografare con il simbolo del Natale per eccellenza, un momento magico e di solidarietà allietato dal gruppo di animazione “Jessica & Noemi” che hanno intrattenuto grandi e piccini con balli e canti.

Minnie, la strega Grimilde, Biancaneve ed il Principe e i Minions hanno fatto compagnia a Jessica e Noemi coinvolgendo i presenti nelle attività del duo di animazione e prestandosi a divertenti fotografie. Presenti anche gli atleti della Real Italian Wrestling, Raider, El Nazareno e Tiger per allietare la mattina dei piccoli spettatori e per concedere loro delle foto ricordo. L’evento è stato un successo, rendendo palese il bisogno che hanno i messinesi di attività benefiche destinate alle famiglie più indigenti.

INTERVISTA A CRISTINA PUGLISI ROSSITTO

Potrebbe spiegarci in breve di cosa si occupa la vostra associazione?

“Gli Invisibili” è una realtà che agisce nel sociale. Si occupa di assistenza e aiuto a famiglie in stato di bisogno, nello specifico delle “nuove povertà”, è nata per aiutare gli “ultimi”. Abbiamo iniziato il nostro percorso aiutando i senzatetto della stazione di Messina e poi abbiamo iniziato ad aiutare anche famiglie in condizioni di disagio, gente che ha perso il lavoro e pensionati che non riescono ad arrivare a fine mese. Purtroppo la crisi ha mietuto tantissime vittime, quindi anche chi non ha mai avuto bisogno di aiuto prima, adesso si può trovare in condizioni precarie. È per questo che agiamo in anonimato, perché molte volte chi ha più bisogno di una mano si vergogna a chiedere aiuto.

Lei pensa che le istituzioni abbiano abbandonato queste persone bisognose?

Indubbiamente la politica non fa abbastanza, il welfare non esiste più, i fondi sono costantemente tagliati e le normative vigenti non permettono alle famiglie più indigenti di ricevere aiuti adeguati. Non c’è una legislazione vicina a queste realtà, che sono in costante crescita; Messina e l’Italia intera non si sono ancora adeguate a questa nuova realtà.

Lo spirito di condivisione e la solidarietà che caratterizzano la vostra associazione costituiscono l’emblema dello spirito natalizio. È a questo che vi siete ispirati nell’organizzazione di questo evento?

Noi lo spirito del Natale lo proviamo tutto l’anno! Lo spirito di condivisione non deve venir fuori solo a Natale, quello ce l’hai o non ce l’hai. Abbiamo un piccolo vanto, quello di averlo risvegliato negli “invisibili” ma anche nei nostri donatori e sostenitori, che sono migliaia. Così si diffonde questo bisogno di solidarietà, fratellanza e condivisione che il benessere negli anni ha attutito, ma che questo periodo di crisi ha reso necessario sempre di più.

È importante far capire ai bambini cosa significa donare e condividere. Avete ideato questa manifestazione proprio per trasmettere ai più piccoli il messaggio della vostra associazione?

Questo è il messaggio che noi diamo ai più piccoli. È importante che i bambini che sono qui oggi capiscano, con l’aiuto dei loro genitori, che questi doni che riceveranno sono a loro volta stati donati. La solidarietà passa dai più piccoli ed è importante che loro capiscano l’importanza della condivisione perché sono loro il nostro futuro.

Può dirci quali sono i progetti futuri della vostra associazione e come contattarvi in caso qualche nostro lettore voglia partecipare alle vostre iniziative?

Abbiamo un gruppo Facebook “Gli Invisibili”, lì si possono trovare tutte le informazioni necessarie. Noi siamo un’associazione anomala, non richiediamo sottoscrizioni e non richiediamo volontari, semplicemente condividiamo su questo gruppo informazioni riguardo i bisogni di chi aiutiamo e poi chi vuole dare il suo contributo può farlo liberamente. Per chi volesse contattarmi do anche il mio numero: 347/3259964.Abbiamo due progetti importanti che vogliamo realizzare: per il primo torneremo di nuovo nella stazione di Messina e sarà uno dei progetti più grandi che abbiamo mai realizzato, il secondo invece è un desiderio che ho da molto tempo e spero di poterlo realizzare il prossimo anno, cioè un supermercato solidale dove chi è più bisognoso può prendere gratuitamente beni alimentari e di prima necessità; purtroppo mancano gli aiuti fondamentali per la realizzazione di un progetto così grande, soprattutto quelli logistici, ma spero che il nuovo anno ci porti questa sorpresa.

Vorrei aggiungere solo che Messina ha un cuore grandissimo e noi siamo il punto di congiunzione tra chi vuole aiutare e chi ha bisogno di aiuto.

Laura Calcagno