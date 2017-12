Torrente Bisconte, ecco la gara. Domande entro il 15 febbraio

E' stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione ambientale e risanamento igienico dell’alveo del torrente Cataratti-Bisconte e opere varie nel Comune di Messina.”

L'importo dell'appalto è di 25 milioni 048mila 804 euro, di cui 24 milioni 831mila 100 a ribasso e 217mila 703 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione è il 15 febbraio alle 13, mentre le buste saranno aperte il 21 febbraio alle 10.

Per l'esecuzione dei lavori è previsto il termine di 1790 giorni, vale a dire cinque anni.

I lavori consistono nella riqualificazione ambientale dell'alveo del torrente Bisconte - Cataratti nel tratto compreso dall'innesto col torrente Zaera (a valle) al limite dell'abitato di Cataratti (a monte), tramite la rimozione dei sedimenti, del materiale sopra alluvionale, della vegetazione e dei rifiuti presenti in alveo, la risagomatura ed il rimodellamento delle sezioni idrauliche, il consolidamento ed il contenimento delle preesistenti murature d'argine con paratie di pali trivellati, l'eliminazione di tutti gli scarichi e le potenziali vie di scarico di acque reflue inquinanti, lo spostamento del condotto fognario attualmente situato in alveo, in una nuova fognatura, la disciplina ed il convogliamento delle acque meteoriche di bacino, il conferimento a discarica dei materiali non reimpiegabili per eventuale ripascimento delle coste, la messa in sicurezza dei luoghi (insediamenti abitativi esistenti) contro possibili esondazioni, opere di copertura della parte iniziale del torrente come da progetto approvato, e relative opere viarie.