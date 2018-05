Oltre settantadue milioni di euro per la rete di illuminazione pubblica

Oltre settantadue milioni di euro per ammodernare la rete di illuminazione pubblica e ridurre i consumi energetici nei Comuni dell’Isola. Lo prevede il bando della misura 4.1.3 del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014/2020, a firma del dirigente generale del dipartimento regionale dell’Energia, Salvatore D’Urso, sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Possono beneficiare delle risorse le amministrazioni locali, anche sotto forma di Unioni o Associazioni di Comuni, i Liberi consorzi dei Comuni di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e le tre Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

“Intendiamo contribuire - afferma il presidente della Regione, Nello Musumeci - alla riduzione dei consumi e quindi alla diminuzione dei costi, migliorando, nel contempo, l’efficienza della rete. In coerenza con le direttive dell’Unione europea, abbiamo posto una particolare attenzione al partenariato ‘pubblico-privato’, in modo tale da migliorare sia la qualità degli interventi, sia l'aumento degli investimenti”.

Il bando, già disponibile sul sito dell’assessorato, prevede una procedura 'a sportello'. Il contributo finanziario in conto capitale è concesso fino al 100 per cento della spesa totale ammissibile e non può essere inferiore a duecentomila euro - e superiore a cinque milioni di euro - per ogni singola istanza. I Comuni hanno novanta giorni di tempo per presentare i loro progetti. Grazie alle previsioni di riutilizzo dei risparmi che gli Enti locali otterranno sui consumi di energia elettrica - reinvestiti nelle opere - si prevede che l’importo complessivo degli investimenti raggiungerà i centocinquanta milioni di euro.