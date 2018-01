Sciotto: "Carabellò vuole minare la serenità della squadra"

"L’Acr Messina respinge con fermezza tutte le accuse formulate, condannando un atteggiamento volto a minare la serenità della squadra in uno dei momenti più delicati del campionato. Contestualmente il presidente Pietro Sciotto rinnova il proprio impegno per condurre sempre più in alto il club e proiettarlo così nelle categorie che gli competono per blasone e tradizione".

E' la breve replica al lungo elenco di accuse formulato dall'ex direttore generale Giovanni Carabellò. Sciotto non entra nel merito ma si limite a "respingere con fermezza le accuse".

Intanto prosegue il lavoro del Messina in vista del match interno con la Cittanovese. Oggi doppia seduta al “Giovanni Celeste” con esercitazioni tattiche e prove di tipo atletico. Da registrare il ritorno in gruppo del duttile centrocampista Damiano Lia, mentre hanno svolto lavoro differenziato il centrocampista Andrea Migliorini e l’attaccante Salvatore Cocuzza; sempre ai box il lungodegente Biagio Carini.

Dopo la quarta ammonizione stagionale rimediata al “San Francesco” di Nocera, è entrato ufficialmente in diffida il portiere Federico Meo. Domani partitella in famiglia a porte aperte allo stadio “Franco Scoglio” (ore 14.30); i tifosi potranno accedere all’impianto dai cancelli della Curva Sud.