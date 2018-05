Report degli impianti sportivi: 5 milioni di euro per interventi

In occasione del completamento dei lavori di rifacimento del campo di atletica Salvatore Santamaria (ex Gil), che riapre oggi pomeriggio, alle 16, il sindaco, Renato Accorinti, e l’assessore allo Sport, Sebastiano Pino, insieme ai funzionari comunali, Annita Fiorello e Orazio Scandura, hanno illustrato oggi a Palazzo Zanca un report sugli altri impianti sportivi della città. “Dopo circa 20 anni – hanno sottolineato Sindaco e Assessore – l’Amministrazione comunale è riuscita ad intercettare finanziamenti per gli impianti sportivi cittadini. E’ stato un percorso iniziato verso la fine del 2015 per poco più di 5 milioni di euro; precisamente 2,4 milioni dal Masterplan e 2,8 dal bando Sport e Periferie, recuperati per la ristrutturazione e messa a norma di otto impianti sportivi. I lavori all’ex Gil hanno interessato la pista con una nuova superficie e la realizzazione di un’area per gli atleti”. I finanziamenti Masterplan sono stati impiegati per il campo Santamaria; per i campi da tennis villa Dante, la cui ultimazione è prevista a fine giugno; per la piscina di villa Dante, i lavori sono stati consegnati lo scorso 24 maggio con un termine contrattuale 150 giorni; per l’arena di villa Dante, con gara effettuata e consegna lavori entro fine maggio; ed il Pala Mili, con progettazione in fase di completamento e gara di appalto entro 2 mesi. Le risorse finanziarie reperite attraverso il bando Sport e Periferie saranno invece impegnate nella riqualificazione del PalaTracuzzi, la cui convenzione è stata firmata con appalto previsto entro settembre 2018; il campo di rugby Sperone, convenzione firmata e appalto entro settembre 2018; e la piscina Campagna, con procedura per la gara avviata dal CONI Service. Nel corso dell’incontro sono state anche elencate le società che gestiscono le strutture sportive nel territorio: lo stadio Scoglio, in affidamento all’A.C.R. Messina; il campo di calcio Annunziata, all’Asd Peloro Annunziata; il campo di rugby – Sperone, all’Unione Rugby Messinese e alla FIR; il campo di tennis in contrada Margi, all’Asd Circoletto dei Laghi; il campo da tennis Castanea, all’Asd Amici del Tennis; la palestra villa Dante, alla FITET; la palestra Ritiro, locali scherma, alla FIS; la palestra CEP (PalaMerlino), alla FIHP; la palestra Moltepiselli, all’Aics Messina; la piscina viale San Martino, alla FIN; il complesso natatorio Cappuccini, alla Waterpolo Messina; la palestra Juvara, al Consorzio Società Team Volley; la palestra Mili, al Consorzio Società Handball Messina; il campo di calcio Marullo Bisconte, all’USD Camaro; il campo di calcio “G. Celeste”, all’ACR Messina; e la palestra Ritiro, al Consorzio Società (Castanea Basket). Gli impianti a gestione diretta del Comune sono il PalaTracuzzi, il PalaRescifina San Filippo (campo centrale), la palestrina San Filippo, il PalaRussello Gravitelli, i campi di atletica Santamaria e Cappuccini.