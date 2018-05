Roccalumera e Furci, un'ora di fila per il Kit della differenziata. VIDEO

ROCCALUMERA. Procede speditamente la distrubuzione dei kit in vista dell’ormai imminente avvio della raccolta differenziata a Roccalumera e Furci attraverso l’Aro del Dinarini. I cittadini dei due paesi consorziati, una volta ricevuto l’apposito modulo in municipio si stanno recando presso il Centro servizi della ditta appaltatrice del servizio, la Lts Ambiente Snc-Gea Srl di Sant’Agata di Militello, allestito in contrada Piana, a Roccalumera, lungo la strada intercomunale adiacente il torrente Pagliara. L’attesa varia tra i 30 minuti ed un’ora. La distribuzione ha avuto inizio il 7 maggio e proseguirà sino al 26. I cittadini dei due comuni possono recarsi dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30, secondo il calendario stabilito, e riceveranno un kit composto da un contenitore da 10 litri per la raccolta differenziata dell’organico (sottolavello) e cinque contenitori da 30 litri per il conferimento dinanzi alle proprie abitazioni di organico (marrone), plastica e metalli (giallo), carta e cartone (blu), vetro (verde) e indifferenziata (grigio).

La distribuzione avviene in ordine alfabetico:

- Dalla A alla B: da giorno 07/05/2018 a 08/05/2018

- Dalla C alla F: da giorno 09/05/2018 a 14/05/2018

- Dalla G alla L: da giorno 15/05/2018 a 16/05/2018

- Dalla M alla N: da giorno 17/05/2018 a 18/05/2018

- Dalla O alla Q: da giorno 19/05/2018 a 21/05/2018

- Dalla R alla T da giorno 22/05/2018 a 25/05/2018

- Dalla U alla Z: il 26/05/2018

Questa mattina, quarto giorno di distribuzione, ci siamo recati in contrada Piana. Reportage video di Carmelo Caspanello con interviste al responsabile della Lts Ambiente, Salvatore Lo Vano e il vicesindaco e assessore all’Ambiente di Roccalumera,Biagio Gugliotta.

Una signora che ha appena ricevuto il Kit. Sotto, la fila delle persone in attesa di riceverlo