"Storie di speranza". La Caritas presenta il rapporto sulla povertà in città

Sarà presentato sabato 30 giugno, presso i locali della Caritas diocesana di Messina Lipari S. Lucia del Mela, l’annuale Report Povertà a cura dell’Equipe dell’Osservatorio Diocesano delle Povertà e delle Risorse (OPR). Il report, giunto alla sua VI edizione, vuole essere uno “strumento pastorale”, “un fiammifero per riaccendere la speranza”così come è nello stile della Caritas.

All’interno contributi sulle caratteristiche socio-economiche del territorio diocesano, sull’impoverimento del tessuto sociale messinese alla luce soprattutto dei dati raccolti dai principali servizi offerti in città per i senza dimora, sul concetto di vulnerabilità alla base dei processi di povertà, sulla povertà educativa letta dietro nuovi paradigmi. Interessante il contributo del Prof. Luigino Bruni ospitato in questa pubblicazione, utile a sviluppare un nuovo, quanto mai necessario, punto di vista per leggere la povertà dentro una cornice che ponga sempre più al centro la persona.

“La narrazione di questo Rapporto, sintesi di esperienze concrete e di relazioni squisitamente umane, ci rende consapevoli di quanto papa Francesco scrive nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium: «In questo quadro si comprende la richiesta di Gesù ai suoi discepoli: “Voi stessi date loro da mangiare” (Mc 6,37), e ciò implica sia la collaborazione per risolvere le cause strutturali della povertà e per promuovere lo sviluppo integrale dei poveri, sia i gesti più semplici e quotidiani di solidarietà di fronte alle miserie molto concrete che incontriamo”. Sono queste le parole espresse dal direttore della Caritas diocesana, padre Antonino Basile, in preparazione al momento pubblico di sabato prossimo.

“Attraverso il Report Povertà – spiega il coordinatore dell’OPR Enrico Pistorino - la Caritas diocesana tenta di restituire alla Comunità ecclesiale e civile, una fotografia il più possibile reale e veritiera dei fenomeni di povertà che ha intercettato sui territori dell’Arcidiocesi, nel corso dell’anno precedente. Non ha la pretesa di essere un resoconto statistico o uno studio sociologico ma vuole offrire alle nostre comunità lo spunto e l’occasione per avviare al loro interno una verifica, un’analisi dell’operato e se possibile una messa in discussione del rapporto con i poveri, sul piano sociale, ma soprattutto sul piano pastorale”. “Storie di Speranza” è il titolo scelto per questa nuova pubblicazione, poiché intende evidenziare come la speranza sia il sottile filo conduttore che tiene unite tutte le storie riportate nel report, i dati raccolti che afferiscono a vissuti umani concreti, le letture proposte rispetto alle fragilità riscontrate, le condizioni di povertà prese in carico nei Centri d’Ascolto di Caritas ed in particolare dei dati registrati nel CDA diocesano “Salvatore Finocchiaro”.

Saranno presenti alla presentazione del Report Povertà 2017 il Direttore padre Antonino Basile, l’Equipe diocesana dell’Osservatorio Diocesano delle Povertà e delle Risorse (OPR), gli operatori della carità dei diversi Centri d’ascolto, operatori sociali.