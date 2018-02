Policlinico: congelata la nomina dei Rid, ma resta lo stato di agitazione

Slitta la nomina della contestata figura del Rid (Responsabili Infermieristici Dipartimentali) in pianta organica, ma i sindacati pretendono il suo definitivo ritiro.FLC CGIL - CISL Università - UIL Scuola RUA - NURSIND – USB confermano quindi lo stato di agitazione del personale di Comparto in servizio presso il Policlinico .

“La decisione è stata assunta – si legge in un comunicato - a seguito della riunione sindacale del 30 Gennaio e della Comunicazione del Commissario ai Direttori dei DAI, in cui la nomina dei RID viene rinviata successivamente alla definizione degli organici. Questa soluzione non soddisfa le richieste dei sindacati, che quindi confermano lo stato di agitazione: non basta un semplice rinvio occorre il ritiro dell’istituzione dei RID”.

“I sindacalisti Di Renzo, Fallico, Alessandrino, Latella e Lisitano confermano la richiesta di adeguare la dotazione organica di infermieri, OSS e Ausiliari per evitare pesanti carichi di lavoro e continui trasferimenti di personale: su quest’ultimo punto occorre trasparenza e rispetto delle regole previste dal Contratto Integrativo Aziendale”.

“Nessuna esternalizzazione – continuano i sindacalisti Di Renzo, Fallico, Alessandrino, Latella e Lisitano – della figura di OSS sarà consentita. Occorre procedere con precedenza assoluta e rapidità all’inquadramento del personale ausiliario ed OTA che ha frequentato il corso o è già in possesso del titolo”.

I sindacati FLC CGIL - CISL Università - UIL Scuola RUA - NURSIND – USB si riservano di convocare l’Assemblea dei lavoratori per intraprendere le iniziative necessarie allorché l’Amministrazione non darà seguito alle richieste avanzate.