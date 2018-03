Ricordando Zveteremich, alla Feltrinelli un omaggio alla letteratura russa

La traduzione è stata la sua vita. Quella de Il dottor Zivago di Boris Pasternak lo ha reso famoso in Italia e oltre confine. Pietro Zveterermich, slavista geniale e poliedrico, fu invitato a mettere le sue conoscenze a servizio delle future generazioni proprio a Messina, dove per due decenni insegnò all’università, lasciando un ricordo indelebile in allievi, colleghi e molti altri che ebbero modo di conoscerlo.

Sabato 3 marzo alle ore 18 lo ricorderanno alla Feltrinelli Point (via Ghibellina, 32) Laura Mauro e Giuseppe Iannello che presenteranno il libro, di recente pubblicazione 9 Autori Russi del Novecento. Omaggio a Pietro Zveteremich (Giambra). Durante la serata verrà dato particolare spazio alla lettura e interpretazione di alcuni testi presenti nel libro tradotti da Zveteremich, accomunati per l’occasione dal titolo “Storie dell’altro mondo”; nello specifico l’attore Gianni Di Giacomo interpreterà i racconti La caverna di Zamjatin, L’uomo comunista perfezionato di Ehrenburg e Un oratore particolare (da Le memorie di Terenzio Dimenticato) di Arosev. L’evento è promosso dalla libreria Feltrinelli Point in collaborazione con l’Associazione Culturale Messina-Russia e il Circolo “Pietro Zveteremich”.