Bimbo di 4 anni investito. Condizioni gravi ma stabili

"Il papà del bambino si trovava al lavoro, la madre, come sempre fa con il suo piccolo, si trovava insieme a lui in cortile. La casa si trova in una rientranza del cortile stesso e la madre chiede sempre al figlio di giocare lì, luogo molto più riparato. In quel cortile tanti bambini sono cresciuti ed hanno giocato con bici, palloni, monopattini e quant'altro. Alla solita richiesta, mettendo una mano nella schiena, di prendere il monopattino e giocare nel posto del cortile davanti a casa, il bimbo si è recato a prendere il suo monopattino prima di seguire la mamma. Nell'incamminarsi verso il cortile fronte casa, si è sentito un tonfo. Girandosi, c'era il bambino rivolto a terra. Proprio la madre lo ha preso in braccio salvo quando qualcuno, forse proprio il ragazzo che lo ha investito, non lo ha per un attimo tolto dalle sue braccia, scuotendolo, forse anch'egli sotto shock".

E' la ricostruzione della famiglia, dopo l'incidente di mercoledì, quando un bambino di 4 anni è stato investito nel cortile di un condominio, all'isolato 10 di via Seminario Estivo, a Giostra, a casa della nonna (VEDI QUI). Le sue condizioni sono gravi ma stabili. "Il piccolo non ha riportato lesioni alla testa - precisa ancora la famiglia -, attendiamo fiduciosi l'esito degli esami che vengono fatti ripetutamente. Ringraziamo la celerità dei soccorsi che, fiondandosi immediatamente sul posto ed agendo subito sul bimbo, hanno permesso a tutti noi di trovarci qui in ospedale. Al momento non abbiamo sporto nemmeno denuncia, non abbiamo parlato con le forze dell'ordine né rilasciato alcuna dichiarazione o testimonianza a nessuno".

Ma la ricostruzione del 20enne Pietro Sturniolo, che ha investito il bambino, rappresentato dall'avv. Luigi Giacobbe, è diversa: "Il mio assistito - dice l'avvocato - era a bordo della propria autovettura in un cortile di un condominio privato di via Seminario Estivo quando, improvvisamente, è comparso il minore, DA SOLO, a bordo di un monopattino, il quale ha sbattuto con la fiancata laterale destra dell'auto del signor Sturniolo, rovinando a terra. Il signor Sturniolo si è immediatamente prodigato a fornire i primi soccorsi. Dopo alcuni minuti è arrivata la madre, non presente sui luoghi, la quale, prendendosi di panico, ha afferrato il piccolo scuotendolo vibratamente e portandolo fuori in strada per poi accompagnarlo al Pronto Soccorso. Ciò è stato confermato dai numerosi testimoni presenti sui luoghi". Il giovane non ha ancora ricevuto un avviso di garanzia.