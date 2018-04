Riduzioni ed esenzioni TARI 2016, Gioveni: ritardi spaventosi

Il consigliere comunale Libero Gioveni interroga con carattere d'urgenza l’amministrazione Accorinti e sollecita il dirigente del Dipartimento servizi sociali a varare il bando per le esenzioni e riduzioni TARI 2016. al fine di soddisfare le legittime istanze da parte degli aventi diritto.

“Il Consiglio Comunale – ricorda l’esponente del Pd - ha approvato la delibera per le riduzioni ed esenzioni TARI 2016 in data 6 marzo 2018 e che in pari data il sottoscritto in Aula, durante il dibattito, aveva invitato formalmente il sig. Dirigente a dare immediatamente seguito alla predetta delibera con l’emanazione del bando, non essendoci più ostacoli di sorta”.

“Ancora oggi – sottolinea Gioveni - il Dipartimento non ha varato il bando per le esenzioni e riduzioni TARI 2016;

“Tale condizione di totale incertezza e disorientamento- conclude il consigliere - induce parecchi contribuenti a non versare le rate del tributo, determinando quindi un mancato incasso per l'Ente”.