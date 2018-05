Aro del Nisi, dal 15 giugno la consegna dei kit ai commercianti

FIUMEDINISI. Definiti tempi di consegna dei kit ed avviamento del servizio porta a porta per la raccolta differenziata dell'Aro del Nisi che abbraccia i Comuni di Fiumedinisi, Nizza, Alì e Alì Terme. Ieri sera ha avuto luogo una riunione operativa a Fiumedinisi, Comune capofila, alla quale hanno partecipato il sindaco Giovanni De Luca ed il responsabile dell'Area tecnica, l'arch. Claudio Crisafulli, l'assessore del Comune di Nizza di Sicilia, Natale Briguglio, l'assessore del Comune di Alì Terme, Mariarita Muzio, il responsabile dell'Ufficio comunale Aro, Benedetto Falcone e il titolare dell'Impresa Lts Ambiente, Salvatore Lo Vano (assente il Comune di Alì). A partire dal 15 giugno saranno distribuiti i kit alle attività commerciali dei 4 Comuni, per le quali il servizio di raccolta differenziata porta a porta avrà inizio tra l'1 e il 15 luglio. A partire invece dall'1 luglio sarà avviata la consegna dei kit a tutte le utenze domestiche (nuclei familiari) censite dai rispettivi Comuni, un'attività che sarà organizzata mediante uno specifico calendario che verrà inviato a tutti i cittadini. Nel periodo estivo, caratterizzato dall'aumento della popolazione non residente, specie nei Comuni costieri, saranno distribuiti i kit (5 mastelli da 30 lt ciascuno di colore differente in base alla tipologia di rifiuto da conferire) e saranno organizzate alcune giornate informative per i cittadini, in preparazione al definitivo avvio del porta a porta previsto a settembre. Nel frattempo, per agevolare ed incrementare la percentuale di rifiuti differenziati sul territorio, saranno allestiti da Lts Ambiente i Centri comunali di raccolta presso le aree indicate dai Comuni: per il Comune di Fiumedinisi in contrada Madonna delle Grazie, per il Comune di Nizza di Sicilia in contrada Ficarazzi, dove potranno conferire temporaneamente anche i cittadini di Alì Terme. I Ccr saranno dotati dei cassoni scarrabili per il conferimento delle varie tipologie di rifiuto differenziato (carta e cartone, vetro, plastica e metalli, ingombranti, legno, Raee ecc.), delle attrezzature necessarie alla registrazione dei dati di ogni conferimento e verranno secondo gli orari definiti da ciascun Comune.