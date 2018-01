Furci. Differenziata, incontro con i commercianti: "Si parte a metà febbraio"

FURCI SICULO. Si è svolta presso l’aula consiliare del Comune di Furci Siculo la prima riunione operativa con gli operatori commerciali in vista dell’avvio della raccolta differenziata porta a porta. All’incontro erano presenti tra gli altri il sindaco Sebastiano Foti, l’assessore all’Ambiente Rosaria Ucchino, l’assessore Corrado Attennante e il responsabile della ditta Lts ambiente Snc (che ha vinto l’appalto Aro Dinarini di cui fanno parte Furci e Roccalumera). Il responsabile della ditta, dopo aver esposto tempi e modi della raccolta, ha fatto presente che ciascun commerciante verrà contattato per definire le singole necessità, in merito ai rifiuti da smaltire. Sono state date quindi informazioni concrete circa l’avvio della raccolta differenziata, che per i commercianti si prevede intorno alla metà del mese di febbraio. Passeranno invece alcuni mesi perché si entri a regime coinvolgendo l’intera popolazione. E’ stato evidenziato che l’umidito verrà ritirato due volte a settimana, mentre per tutti gli altri rifiuti il passaggio sarà settimanale. Per tutti i rifiuti non gestibili con il porta a porta, ovvero gli ingombranti, si dovrà effettuare una prenotazione al numero 0941 1903179. La riunione si è conclusa con la distribuzione di una brochure informativa. “Possiamo dirci soddisfatti per questo primo incontro – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Rosaria Ucchino - per la presenza massiccia degli operatori economici. Ciò ci fa ben sperare in merito all’avvio della differenziata, anche perché quando questa andrà a regime porterà una riduzione sostanziale della tassa sui rifiuti, e soprattutto, cosa più importante, avremo un miglioramento del nostro ambiente”.