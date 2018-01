Furci. Differenziata, incontro con titolari attività produttive e commerciali

FURCI SICULO. Al via gli incontri di informazione in vista dell’avvio della raccolta differenziata porta a porta. Il primo appuntamento è con i titolari di attività produttive e commerciali ed è previsto per domani, mercoledì, alle 15, nei locali della sala consiliare del Comune. La riunione verterà sui tempi e le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti differenziati porta a porta. All’incontro saranno presenti i titolari della Lts Ambiente di S. Agata Militello, ditta che gestisce il servizio.