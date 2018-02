Jonio, mancano i soldi per pagare gli stipendi: lavoratori Ato in sciopero

JONIO. La mancanza del pagamento di gennaio e “in considerazione che nessuna certezza viene manifestato dalla Società d’Ambito (l’Ato4 rifiuti, ndr) sul puntuale pagamento delle spettanze alla data odierna” ha fatto scattare la proclamazione dello sciopero da parte dei lavoratori”. L’assemblea dei lavoratori dei cantieri dell’Ato Messina 4 ha determinato l’astensione dal lavoro il 26 febbraio per l’intera giornata, sei ore, garantendo comunale i servizi essenziali, così come previsto dal contratto nazionale di lavoro. A darne comunicazione con una nota è stata la Fp Cgil attraverso il suo segretario provinciale Carmelo Pino. “Abbiamo provveduto ad attivare le procedure per quanto riguarda il pagamento della mensilità di gennaio, che hanno avuto esito negativo come si evince dalla nota del 5 febbraio a firma del commissario straordinario – spiega Pino - con la quale si comunica che non si è in condizioni di pagare gli stipendi in quanto le disponibilità di cassa non lo consentono e che si è provveduto a sollecitare e diffidare i Comuni inadempienti”. I paesi interessati sono in tutto 22, da Scaletta a S. Domenico Vittoria. Tra essi Giardini Naxos, Letojanni e Castelmola.