Rifiuti, poca chiarezza nei programmi dei candidati. Fit cisl: «Quali strategie?»

L’invito a fare chiarezza su un tema delicato e sentito come quello dei rifiuti. È quello che arriva dalla Fit Cisl per bocca del segretario provinciale Letterio D’Amico. «È un argomento strategico, delicato e che ha impatti diretti sulla vivibilità dei cittadini oltre che sui lavoratori diretti e indiretti del comparto. Abbiamo ascoltato programmi antitetici tra di loro – dichiara D’Amico - tra chi vorrebbe l’intervento dei privati e chi invece intende lasciare la società MessinaServizi Bene Comune totalmente pubblica. E c’è addirittura chi propone di scioglierla e di far transitare i lavoratori direttamente al Comune internalizzandoli. È necessario – continua il segretario Fit Cisl - che prima del 10 giugno si faccia chiarezza. Quali sono le strategie per portare la differenziata ai livelli richiesti dalla legge del 65%? Quali sono le intenzioni riguardo l’impiantistica? Quali gli investimenti da portare avanti per garantire un servizio migliore? Servono risposte, le chiedono i messinesi ed i lavoratori».