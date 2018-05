S. Teresa. Un portale per monitorare la differenziata, premi ai virtuosi

S. TERESA DI RIVA. E’ stato presentato questa mattina a Villa Ragno il nuovo portale che dà ai cittadini la possibilità di tenere sotto controllo e monitorare la propria raccolta differenziata. Il sito, così come spiega il sindaco Danilo Lo Giudice, è stato progettato in modo da essere il più intuitivo possibile e aggiornato costantemente. Per incrementare il comportamento virtuoso dei cittadini è stato previsto un accumulo di punti e una premialità. I punti si convertiranno in un totale di soldi cumulabili per esempio nell’utilizzo della casa dell’acqua, scontistica per la retta dell’asilo nido per agevolare le famiglie, in gratta e sosta per i parcheggi a pagamento o ancora in buoni mensa. Il sito è stato progettato e sviluppato da Roberto Cicala che questa mattina durante la conferenza stampa, alla quale era presente anche l'assessore all'Igiene Gianmarco Lombardo che ha fortemente promosso l'iniziativa, ha mostrato le aree principali del portale. Il Menù principale orizzontale che è possibile trovare in ogni pagina permette di accedere ad una area utente, anno 2018 con i conferimenti effettuati porta a porta e conferimenti al Ccr, anno 2017 con il calcolo dei seguenti conferimenti effettuati, una area che va sotto la dicitura statistiche contenente i grafici comparativi tra il 2017 ed il 2018 e in un ultimo un’ area scrivania con una road map, una guida con regolamenti e tariffe in uso. Nella sezione utente, alla quale è possibile accedere mediante codice fiscale e proprio indirizzo mail, il cittadino può vedere un riepilogo con la percentuale differenziata nel 2017 e 2018, i punti acquisiti, il numero della propria tessera e i bidoni assegnati con codice a barre evidenziato. Vi è inoltre una sezione compostiera. Attualmente sono distribuite circa 400 compostiere, corrispondente al 7% delle utenze domestiche. La tariffa per chi utilizza la compostiera viene ridotta del 20 %. Per chi ha spazio e condizioni per poterla utilizzare potrà scaricare un modulo e richiederla in comodato uso gratuito al Comune. “Oggi - ha dichiarato il sindaco Lo Giudice - Santa Teresa è una realtà virtuosa, abbiamo già avuto grossi risultati. Continueremo la sensibilizzazione e cercheremo di diffondere con ogni mezzo l’ informazione ai cittadini”.