Rinnovo Rsu, Nursind cresce anche a Messina

Exploit del Nursind alle elezioni per il rinnovo delle Rsu. A livello regionale la sigla si attesta a quota 3.500 voti, circa mille in più rispetto alle precedenti elezioni del 2015. Da Palermo a Messina il sindacato delle professioni infermieristiche registra un boom di preferenze e una crescita senza precedenti. A

Anche a Messina boom di voti. Ivan Alonge spiega che il Nursind ha ottenuto 3 seggi all’Asp, 3 seggi al policlinico, 3 al Papardo e uno al Centro neurolesi, conquistando in pratica un seggio in più in ogni azienda rispetto a tre anni fa e conquistando una rappresentanza all'Irccs dove non esisteva.