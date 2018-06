Riparte turn over per i forestali

"Una scellerata norma del 2015 aveva introdotto il blocco del turn-over nel Corpo Forestale. Così, in ragione dei pensionamenti, l'organico si è ridotto da 1.250 a 789 unità, con un'età media di oltre 50 anni, molte delle quali impegnate in attività d'ufficio. Questa norma, voluta dal Governo, riapre un percorso virtuoso che, con una copertura finanziaria nella futura legge di stabilità, riporterà il Corpo Forestale e, in particolare, il Servizio antincendio boschivo, all'efficienza che la Sicilia merita".

Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a seguito dell'approvazione, da parte dell'Ars, dell'articolo 3 del disegno di legge collegato alla Finanziaria.