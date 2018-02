De Cola: “La variante al Prg non c’entra nulla col Ponte”

“Si fa confusione tra le affermazioni introduttive del dirigente e le prescrizioni (regole) che invece rappresentano l’unico vero obiettivo della variante al Prg: la messa in sicurezza del 4 per cento del territorio comunale senza nessuna previsione di nuovi volumi, come invece ancora qualcuno continua a sostenere, ma al contrario con un’importante diminuzione delle previsioni edificatorie del Prg tuttora vigente abbondantemente surdimensionato, che consente di costruire in luoghi oggi dichiarati a rischio”.

L’assessore alle politiche del territorio, Sergio De Cola, risponde a chi aveva criticato l’inserimento del tema Ponte sullo Stretto nella variante al Piano regolatore generale. “Ancora una volta si prova a utilizzare il tema del Ponte per non cambiare nulla in questa città – prosegue -. La Variante si occupa della messa in sicurezza del territorio e non ha l’obiettivo di stabilire se la grande opera si farà o non si farà. Non è questo il livello in cui decidere e non è uno strumento di pianificazione a livello locale che può deciderlo. Le scelte urbanistiche saranno nel nuovo Piano Regolatore Generale, il cui schema di massima verrà presentato a breve”.