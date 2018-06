La Prefettura replica: "Presenza costante anche oltre i compiti istituzionali"

«Gli uffici della Prefettura hanno assicurato, tramite i dirigenti e i funzionari addetti, una presenza costante e senza soluzione di continuità, dalle ore 15 di sabato 9 giugno fino alle ore 21 di lunedì 11, rispondendo ininterrottamente alle numerosissime richieste di chiarimenti poste dai presidente di seggio di tutte le sezioni dei 36 comuni interessati dalla competizione elettorale, andando sovente ben oltre i compiti istituzionali, supportandoli anche nella compilazione e quadratura dei dati nei verbali di scrutinio». Inizia così la nota con cui gli uffici della Prefettura di Messina replicano al duro attacco sollevato dai presidenti di seggio dopo i tanti attacchi e le polemiche che si sono scatenati in questi giorni. Il rappresentante dei presidenti, Carmelo Crisafulli, senza mezzi termini, aveva definito Comune assente e Prefettura inesistente, parlando di assoluta assenza degli apparati che avrebbero dovuto coadiuvare il lavoro di tutti. La Prefettura però non ci sta e rispedisce al mittente ogni accusa spiegando anche che «durante tutto il periodo dello scrutinio, anche e soprattutto nelle ore notturne, sono stati assunti diretti e costanti contatti con gli uffici comunali di Messina (Segretario generale, dirigente e vice dirigente dell’Ufficio Elettorale) per promuovere un’azione di sostegno nei confronti dei Presidenti di seggio che segnalavano sotuazioni di criticità. In particolare tale attività di impulso, è stata svolta nei confronti delle sezioni i cui presidenti, colti da malore, si sono allontanati dai seggi e ciò al fine di supportare i vice presidenti deputati per legge alla sostituzione dei Presidenti».

Il dato di fatto però è che solo poco prima delle 15 di oggi si è avuta l’ufficialità del risultato delle urne per il sindaco: il seggio unico centrale che si è costituito questa mattina a Palazzo Zanca, dopo il controllo del voto in tutte le 254 sezioni, ha confermato il ballottaggio tra Dino Bramanti e Cateno De Luca. Il candidato del centrodestra Bramanti ha totalizzato 33.739 voti validi, De Luca ne ha portati a casa 23.658. Questa è la base su cui si giocherà il secondo e decisivo match della partita.

F.St.