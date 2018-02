Bando assistenti all'autonomia. La Città Metropolitana sollecita parere Anac

"La richiesta del parere all'Anac ha il proposito di evitare altri rallentamenti. La Città Metropolitana ha infatti evitato ricorsi che alcune associazioni con interessi nella gestione del servizio avevano annunciato. Ricorsi che, pur illegittimi, avrebbero inevitabilmente provocato dei ritardi gravissimi per la fruizione del servizio". Lo ha detto il commissario Francesco Calanna in merito alla pubblicazione del bando di gara per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, nel corso di un incontro con la Cgil al quale ha preso parte anche il deputato regionale Francesco De Domenico, che ha proposto di sollecitare all'Anac il parere per permettere lo svolgimento delle procedure di gara. Proposta accolta dalla Città Metropolitana.

Per la Cgil "è necessario procedere con un affidamento del servizio ad evidenza pubblica che permetta di chiudere la stagione degli affidamenti diretti e dei favoritismi. Un bando che affiderà la gestione, invece, a una struttura che possa fare dei contratti di lavoro a norma di legge e che abbia la capacità economica di pagare gli stipendi".