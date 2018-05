E' di nuovo allarme autisti all'Atm: si rischia il blocco dei bus

"Rischiamo il blocco del servizio di trasporto pubblico in città già dal prossimo giugno per l’imminente periodo delle ferie estive, se non si provvede a sollecitare il completamento dell’iter di selezione dell’agenzia interinale". L'allarme è stato lanciato dalla Uiltrasporti che teme seri rischi per il servizio bus Atm per la carenza di autisti e i ritardi burocratici che si sono accumulati sul bando di reclutamento dei 75 autisti scaduto lo scorso 20 marzo e fermo in commissione all'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.

Il sindacato segnala che già dal prossimo 15 giugno, quando inizieranno le ferie estive del personale autista, se non si provvederà a completare il percorso fermo da settimane in commissione UREGA per l’aggiudicazione della società interinale che deve selezionare 75 autisti per Atm, i servici potrebbero essere sospesi o bloccati.

"Nel mese di giugno inoltre – dichiara Michele Barresi segretario generale Uiltrasporti – cesserà anche il contratto di un anno per i 44 autisti Tempoary attualmente in servizio e, senza un provvedimento urgente, si rischia l’interruzione occupazionale ma anche il blocco del servizio in città".

Il periodo estivo alle porte e quindi le turnazioni di ferie del personale, ma anche i numerosi servizi per la zona nord e Torre Faro richiedono esigenze di personale autista che la cronica carenza di olltre 80 agenti non consente di reperire.

La Uiltrasporti invita la Direzione generale e l’amministrazione a porre in essere la proroga con urgenza degli attuali autisti interinali in forza e ogni intervento utile per completare l’iter del bando di reclutamento delle nuove risorse che nella migliore delle ipotesi potranno prendere servizio non prima della fine del prossimo mese di luglio.