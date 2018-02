Viadotti Giostra - Annunziata, tutto tace

Sono trascorsi sei mesi dalla data storica del 31 luglio, quando finalmente è stata aperta l'uscita di Giostra. "Ciò che ancora risulta inspiegabile (e ritengo anche di non eccessiva difficoltà per quanto si era detto sui motivi) - dice il consigliere comunale Libero Gioveni - è il fatto che i viadotti Giostra-Annunziata che collegano lo svincolo con la galleria San Jachiddu siano ancora chiusi".

La competenza è del Comune ma la volontà era quella di trasferirla al Cas nell'ambito dell'appalto per il viadotto Ritiro, anche perché servirebbe una somma compresa tra i 200 e i 300mila euro per riparare i danni agli impianti (VEDI IN FONDO A QUEST'ARTICOLO). Da mesi, però, tutto tace. Ecco perché Gioveni chiede all'amministrazione comunale cosa intende fare e quali tempi sono previsti per l'apertura.