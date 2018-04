Saponara. Due piromani condannati a tre anni

Il Tribunale di Messina ha condannato, all’esito del rito abbreviato, il 31enne Sebastiano Saccone, di Basicò, ed il 22enne Antonino Calcò Labruzzo, di Falcone, rispettivamente a tre anni e a due anni ed otto mesi di reclusione.

I due erano stati arrestati lo scorso 4 aprile da una pattuglia della stazione dei Carabinieri di Saponara per incendio boschivo, dopo essere stati sorpresi, in flagranza di reato, in contrada Margi nel Comune di Saponara, appena dopo avere appiccato le fiamme in un appezzamento di terreno contenente sterpaglie e bosco (VEDI QUI).