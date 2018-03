Fondi risanamento, campi di atletica e tennis. 5 consiglieri: "Merito del Pd"

L'avvio del progetto Capacity con l'acquisto di nuove case popolari, l'inizio della ristrutturazione del campo di atletica Santamaria, la ricostruzione dei campi da tennis di villa Dante. Tre progetti in rampa di lancio appena presentati dalla giunta Accorinti ma, secondo cinque consiglieri comunali, Libero Gioveni, Claudio Cardile, Gaetano Gennaro, Giuseppe Siracusano e Antonella Russo, il merito è tutto del Partito Democratico.

"Si tratta di opere, le prime opere – dichiara il gruppo consiliare – frutto di un impegno concreto che l’ultimo Governo targato Pd ha dimostrato in questi anni di voler assumere per la nostra città e per l’intera provincia, per cui, pur volendo dare atto all’attuale Amministrazione di non essersi fatta trovare impreparata nel cogliere al volo queste ghiotte opportunità per il nostro territorio, non possiamo non rivendicare con orgoglio questi risultati per la comunità messinese. Auspichiamo, pertanto – concludono Gioveni, Cardile, Gennaro, Siracusano e Russo – che questa campagna elettorale per le prossime Amministrative venga svolta con correttezza da parte di tutte le forze politiche e soprattutto con quella onestà intellettuale di non riportare verità distorte, bensì riconoscendo la paternità politica di ciò che adesso per la città di Messina rappresenta dei fatti".