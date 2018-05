A Roma l'incontro fra Gaetano Sciacca e Luigi Di Maio

«È stata una bellissima occasione per approfondire tematiche nazionali e locali e per ribadire la nostra comunanza d’intenti. Abbiamo la fortuna di far parte di un progetto politico forte, serio e condiviso, con il quale vogliamo cambiare la città e l’intero Paese nel segno della partecipazione e della trasparenza. Abbiamo tanta energia, tanta adrenalina e tanta voglia di cambiamento. Siamo pronti a restituire a Messina il futuro che merita». Così il candidato sindaco del M5S di Messina, Gaetano Sciacca, ha commentato l’incontro odierno, in scena al Parlamento, con il leader Luigi Di Maio.

La trasferta romana è stata inoltre l’occasione per dialogare con i parlamentari messinesi Francesco D’Uva e Angela Raffa, alle prese con i lavori d’Aula.