A20, maxi tamponamento in galleria: due feriti gravi. FOTO

Un altro grave incidente sulla A20 Messina-Palermo in direzione Palermo, nel tratto tra Rometta e Milazzo. Intorno alle 15, all'interno di una galleria, 10 auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento multiplo. Diversi i feriti, di cui due gravi. Il maxi tamponamento a catena è avvenuto poiché ad un bus è fuoriuscito olio dal vano motore, provocando perdita di aderenza delle auto coinvolte, sull’asfalto. In un secondo momento altre auto sono piombate addosso a quelle ferme. In totale sono dieci le auto coinvolte; una delle auto si è anche incendiata dopo l’impatto, creando momenti di forte preoccupazione all'interno della galleria.

L'auto incendiata sembrerebbe appartenere a un noto medico dell'Ospedale di Milazzo che era in procinto di iniziare il turno. Altri medici che da Messina stavano raggiungendo Milazzo sono rimasti bloccati nella coda causando disagi e ritardi presso il nosocomio milazzese.

Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco di Milazzo e di Villafranca che hanno immediatamente estinto l'incendio evitando conseguenze peggiori e prestando immediati soccorsi mettendo anche in sicurezza tutta la zona.

Ancora al vaglio della Polizia Stradale la dinamica dell’accaduto. Il traffico è stato deviato sulla strada statale per permettere ai mezzi di soccorso di intervenire.

Intervenuta anche una squadra Nbcr, ciòè la squadra Nucleare biologico chimico radiologico. Per i feriti si è reso necessario anche l'intervento dell'elisoccorso.