Il ruolo del Centro per l'impiego nei percorsi di integrazione. Venerdì il convegno

"Immigrazione: il ruolo del Centro per l'Impiego nei percorsi di integrazione" è il titolo di un convegno, svolto in collaborazione con Anpal Servizi (struttura in house dell'Agenzia Nazionale per le politiche Attive per il Lavoro), volto a informare sui percorsi per sostenere i migranti nei fasi di inserimento lavorativo e sul ruolo degli attori pubblici e privati che partecipano attivamente ai processi di integrazione.

In questo processo, ruolo strategico lo svolge proprio il Servizio Pubblica per il lavoro: le azioni per l'integrazione lavorativa e l'inclusione di soggetti migranti rappresentano oggi una sfida dal punto di vista programmatorio, organizzativo e tecnico; ma sfidano, soprattutto, le singole organizzazioni, in quanto superano i confini istituzionali e impongono una logica di sistema, che connette e valorizza i contributi di numerosi e diversificati attori, quali i servizi sociali, aziende profit e non profit, associazioni e i centri per l'impiego.

All'evento parteciperanno Santi Trovato, Direttore del Centro per l'Impiego di Messina, Rosario De Luca, funzionario del Cpi Messina, Giuseppe Battaglia esperto di Anpal Servizi, Sabrina Arena presidente dell'agenzia di intermediazione Mas Job, Giuseppe Silvestro referente di Casa Hamed. Durante l'incontro verranno inoltre presentati i risultati di "Percorsi", progetto del Ministero del Lavoro e Anpal Servizi per integrazione socio-lavorativa di minori non accompagnati e giovani migranti, nello svolgimento del quale Messina ha svolto un importante ruolo, risultando in Sicilia tra le più efficaci nell'inserimento di giovani migranti. L'evento si terrà presso il Centro per l'Impiego di Messina, via Dogali 1/D, 3° piano, venerdì 16 febbraio 2018 alle ore 10.