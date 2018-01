Anime sospese: la Giornata solidale per il popolo siriano e i popoli in guerra

Una giornata solidale per non dimenticare il dramma del popolo siriano e di tutti i popoli coinvolti in conflitti. Questo l’obiettivo dell’evento Anime sospese che oggi alle 17.30 si terrà presso la Sala Consulta della Camera di Commercio.

Un pomeriggio all’insegna di solidarietà e di testimonianze reali e dirette su ciò che sta accadendo al confine turco- siriano, documentato anche dal video racconto inedito <<Città di polvere>> del fotografo Charley Fazio realizzato a Kilis.

L’evento è organizzato dall’associazione no profit Joy For Children, associazione che si prefigge l’obiettivo di costruire un fondo a favore di tutti i bambini che vivono sospesi al confine fra Turchia e Siria. Diversi i progetti culturali e sociali di cui l’associazione intende rendersi protagonisti e a cui sarà possibile contribuire tramite l’acquisto dei cataloghi della mostra fotografia << La bellezza ritrovata-A short for hope>>.

I cataloghi contengono foto che ritraggono i bambini di Kilis, zona della Turchia, e foto realizzate dagli stessi bambini rifugiati, ma anche dei profumi <<Chicchi di gioia>> al melograno che l’azienda milanese Veressenze ha creato in special edition per sostenere la causa.

I ricavati della vendita dei cataloghi saranno interamente devoluti al fondo sociale.

All’evento interverranno Alberto Palella , il vicepresidente Camera di Commercio Messina, Giovanni Raffaele, docente di storia moderna Università di Messina, Sandro Messina, docente di fotografia, Anna Schepis ,psichiatra e psicoterapeuta, Anita Magno della Casa editrice Mesogea Messina, e Charley Fazio, fotografo e presidente di Joy for Children. Prevista anche la partecipazione di insegnanti e alunni dei licei della città.