Sabato giornata dedicata ai “bambini speciali”

Ogni anno, dal 2007, in tutto il mondo si celebra la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, deliberata all’unanimità dall’Assemblea generale dell’ONU, su proposta della rappresentante permanente del Qatar alle Nazioni Unite, Mozah bint Nasser al-Missned, consorte di Hamad bin Khalifa al-Thani, emiro del Qatar. Anche a Messina, sabato 7 aprile 2018, alle ore 17,30, si celebrerà tale Giornata, estesa quest’anno a tutte le “Disabilità”, per volontà di Marco Bonanno, organizzatore della manifestazione con la sua Associazione “Bambini Speciali”, il supporto di CittadinanzAttiva Sicilia Onlus ed il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Messina.

Sul palco, allestito a piazza Duomo, su precisa disposizione del sindaco che ha voluto che la Fontana del Montorsoli si colori di blu, come avverrà anche per la facciata di Palazzo Zanca, a presentare coloro che si esibiranno, salirà l’avvocato Silvana Paratore, legale da sempre impegnato dalla parte degli ultimi e del volontariato sociale.

Saranno presenti molte associazioni che si occupano di disabilità, tra cui Meter & Miles di Saro Visicaro, Donare è vita, Sostegno di Mimmo Italiano, Volere Volare, " Il teatro e la maschera" di Claudio Divieto e Giovanna Manetto, A.T.S. Rinascita Gesso di Tonino Macrì; le Scuole di Ballo Dancing Rose di Rosalinda Panarello e Hip Hop School di Tiziana D’Urso, l’A.A.P.L. per affetti da sordità prelinguale; il CEA Messina Onlus di Francesco Cancellieri; la Fidapa Messina Capo Peloro presieduta da Mariella Astone mentre i dott.ri Giovanni Pioggia e Tonino Arnao, dell’Istituto di Scienze Applicate e sistemi intelligenti del C.N.R., presenteranno un documentario per illustrare i metodi riabilitativi attuati nella loro struttura.