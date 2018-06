Sabato a Torre Faro la musica di "23Fest". Le limitazioni viarie

Per sabato 23, in occasione dell’evento musicale “23Fest” sulla spiaggia antistante il Lanternino a Torre Faro, il dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità ha disposto limitazioni viarie. Pertanto, dalle ore 17 di sabato 23 alle 3 di domenica 24, vigerà il divieto di transito in via Fortino nel tratto compreso tra le vie Lanterna e Biasini. Sarà inoltre temporaneamente deviato il percorso della navetta proveniente dal parcheggio Torri Morandi, che percorrerà la via Lanterna, e la fermata in corrispondenza dell’intersezione delle vie Fortino e Biasini sarà trasferita all’intersezione tra la via Lanterna ed il piazzale del parcheggio vicino l’Horcinus Orca.